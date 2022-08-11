Дети из социально уязвимых семей смогут учиться в элитарных школах

Министр просвещения своим приказом от 5 августа 2022 года внес изменения в Правила приема на обучение в организации образования, реализующие общеобразовательные учебные программы начального, основного среднего и общего среднего образования, сообщает Zakon.kz.

Изменения коснулись приема в специализированные организации образования, где обучаются одаренные дети и получают элитарное образование.

В частности, увеличен срок приема документов для участия в конкурсе на поступление в специализированные организации образования – с 1 февраля по 15 апреля, дополнительные сроки устанавливаются уполномоченным органом в области образования РК.

Ранее срок был с 1 марта по 1 апреля текущего календарного года.

Также теперь в конкурсе смогут принимать участие дети из семей, относящихся к социально уязвимым категориям населения, при предъявлении копии подтверждающих документов.

Подтверждающие документы можно подать в электронном виде либо предоставить в бумажном формате в канцелярию специализированной организации образования.

К социально уязвимым категориям населения, из числа которых будут отобраны 15% обучающихся от общего количества принимаемых, относятся:

дети из семей из сельской местности, получающих государственную адресную социальную помощь;

дети, где один из родителей имеет инвалидность первой группы;

семьи, имеющие или воспитывающие ребенка c инвалидностью;

дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;

дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, проживающие в семьях;

дети из семей, требующих экстренной помощи в результате чрезвычайных ситуаций;

семьи, лишившиеся жилища в результате экологических бедствий, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

семьи лиц, погибших (умерших) при исполнении государственных или общественных обязанностей, воинской службы, при подготовке или осуществлении полета в космическое пространство.

При этом 10% от общего количества обучающихся, принимаемых в 7 классы, составят победители национальной интеллектуальной олимпиады из сельских школ «Mың бала».

Указывается, что дети из социально уязвимых категорий будут обеспечиваться питанием за счет бюджетных средств по решению местных исполнительных/представительных органов или органов управления организацией образования независимо от форм собственности.

Приказ вводится в действие с 10 августа 2022 года.