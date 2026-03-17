Право

Перевод детей из школы в школу: внесены изменения в правила

Школьные принадлежности, канцелярские товары, канцтовары, школа, учебники, ученики, школьники , фото - Новости Zakon.kz от 17.03.2026 16:26 Фото: Zakon.kz
Приказом и.о. министра просвещения от 3 марта 2026 года внесены изменения в Типовые правила приема на обучение в организации образования, реализующие общеобразовательные учебные программы начального, основного среднего и общего среднего образования, сообщает Zakon.kz.

Так, в Типовых правилах приема на обучение в организации образования, реализующие общеобразовательные учебные программы начального, основного среднего и общего среднего образования, за исключением республиканских, областных, городов республиканского значения и столицы специализированных школ-интернатов-колледжей олимпийского резерва и областных, городов республиканского значения и столицы школ-интернатов для одаренных в спорте детей, уточняется, что:

Прием документов для перевода детей между организациями начального, основного среднего и общего среднего образования осуществляется в каникулярный период, за исключением следующих случаев:

  • наличия вступившего в законную силу решения суда;
  • переезда внутри одного населенного пункта либо в другой населенный пункт (при наличии документов, подтверждающих право собственности на жилое помещение либо право владения и пользования им);
  • выезда за пределы РК (при представлении документов, подтверждающих выезд);
  • перевода несовершеннолетних, подвергшихся или ставших свидетелями насилия, жестокого обращения или травли (буллинга).

Прием документов осуществляется в рамках государственной услуги "Прием документов для перевода детей между организациями начального, основного среднего, общего среднего образования" в соответствии с приложением 2 к Типовым правилам через портал либо при обращении к услугодателю на бумажном носителе.

Приказ вводится в действие с 27 марта 2026 года.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Читайте также
Минпросвещения обновило правила приема в школы
16:54, 05 сентября 2025
Минпросвещения обновило правила приема в школы
Правила приема в школу изменили в Казахстане
11:00, 04 мая 2024
Правила приема в школу изменили в Казахстане
В Казахстане изменят правила приема в общеобразовательные школы
12:11, 19 сентября 2023
В Казахстане изменят правила приема в общеобразовательные школы
