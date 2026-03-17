Перевод детей из школы в школу: внесены изменения в правила
Так, в Типовых правилах приема на обучение в организации образования, реализующие общеобразовательные учебные программы начального, основного среднего и общего среднего образования, за исключением республиканских, областных, городов республиканского значения и столицы специализированных школ-интернатов-колледжей олимпийского резерва и областных, городов республиканского значения и столицы школ-интернатов для одаренных в спорте детей, уточняется, что:
Прием документов для перевода детей между организациями начального, основного среднего и общего среднего образования осуществляется в каникулярный период, за исключением следующих случаев:
- наличия вступившего в законную силу решения суда;
- переезда внутри одного населенного пункта либо в другой населенный пункт (при наличии документов, подтверждающих право собственности на жилое помещение либо право владения и пользования им);
- выезда за пределы РК (при представлении документов, подтверждающих выезд);
- перевода несовершеннолетних, подвергшихся или ставших свидетелями насилия, жестокого обращения или травли (буллинга).
Прием документов осуществляется в рамках государственной услуги "Прием документов для перевода детей между организациями начального, основного среднего, общего среднего образования" в соответствии с приложением 2 к Типовым правилам через портал либо при обращении к услугодателю на бумажном носителе.
Приказ вводится в действие с 27 марта 2026 года.