Перевод детей из школы в школу: внесены изменения в правила

Приказом и.о. министра просвещения от 3 марта 2026 года внесены изменения в Типовые правила приема на обучение в организации образования, реализующие общеобразовательные учебные программы начального, основного среднего и общего среднего образования, сообщает Zakon.kz.

Так, в Типовых правилах приема на обучение в организации образования, реализующие общеобразовательные учебные программы начального, основного среднего и общего среднего образования, за исключением республиканских, областных, городов республиканского значения и столицы специализированных школ-интернатов-колледжей олимпийского резерва и областных, городов республиканского значения и столицы школ-интернатов для одаренных в спорте детей, уточняется, что:

Прием документов для перевода детей между организациями начального, основного среднего и общего среднего образования осуществляется в каникулярный период, за исключением следующих случаев:

наличия вступившего в законную силу решения суда;

переезда внутри одного населенного пункта либо в другой населенный пункт (при наличии документов, подтверждающих право собственности на жилое помещение либо право владения и пользования им);

выезда за пределы РК (при представлении документов, подтверждающих выезд);

перевода несовершеннолетних, подвергшихся или ставших свидетелями насилия, жестокого обращения или травли (буллинга).

Прием документов осуществляется в рамках государственной услуги "Прием документов для перевода детей между организациями начального, основного среднего, общего среднего образования" в соответствии с приложением 2 к Типовым правилам через портал либо при обращении к услугодателю на бумажном носителе.

Приказ вводится в действие с 27 марта 2026 года.