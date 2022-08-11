Мировая добыча нефти вырастет в ближайшие годы – прогноз

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Мировая добыча нефти в 2022 году вырастет на 4,8 миллиона баррелей в сутки, до 100 миллионов баррелей в сутки. Такие данные приводятся в августовском докладе Международного энергетического агентства (МЭА), передает Zakon.kz.

В целом на 2022 год прогнозируется рост мировой добычи на 4,8 миллиона баррелей в сутки, до 100 миллионов баррелей в сутки за счет увеличения предложения странами ОПЕК+ на 3,1 миллиона баррелей в сутки, не ОПЕК+ – на 1,7 миллиона, – говорится в материалах МЭА. В 2023 году мировая добыча нефти вырастет на 1,7 миллиона баррелей в сутки и достигнет рекордного уровня 101,7 миллиона баррелей за счет роста предложения в странах, не входящих в ОПЕК+, примерно на 1,9 миллиона баррелей в сутки. 60% прироста будет обеспечено США, сообщает 1prime.ru. Читайте также Конина подорожала на 16,5% за год в Казахстане Названа причина ослабления тенге в июле Нефть дешевеет на возможном восстановлении поставок через Украину

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