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Какой будет погода 12 августа в Казахстане

Какой будет погода 12 августа в Казахстане Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 12 августа 2022 года. На большей части страны пройдут дожди, сообщает Zakon.kz.
На севере, востоке, в горных районах юго-востока пройдут сильные дожди, которые будут сопровождаться грозами, порывистым ветром, градом, на юге – шквалом. Лишь на западе страны ожидается погода без осадков. Местами по республике ожидается туман. На юго-западе области – пыльная буря. РГП «Казгидромет»

На юге Павлодарской области, днем на севере, востоке Восточно-Казахстанской области, днем на севере Абайской области ожидается сильный дождь.

Днем в Атырауской области, Западно-Казахстанской области, Актюбинской области ожидается сильная жара.

На большей части Кызылординской области, на юге, востоке Туркестанской области, в Бескарагайском районе Абайской области ожидается чрезвычайная пожарная опасность. РГП «Казгидромет»

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