Какой будет погода 12 августа в Казахстане

Фото: Zakon.kz/Павел Михеев

Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 12 августа 2022 года. На большей части страны пройдут дожди, сообщает Zakon.kz.

На севере, востоке, в горных районах юго-востока пройдут сильные дожди, которые будут сопровождаться грозами, порывистым ветром, градом, на юге – шквалом. Лишь на западе страны ожидается погода без осадков. Местами по республике ожидается туман. На юго-западе области – пыльная буря. РГП «Казгидромет» На юге Павлодарской области, днем на севере, востоке Восточно-Казахстанской области, днем на севере Абайской области ожидается сильный дождь. Днем в Атырауской области, Западно-Казахстанской области, Актюбинской области ожидается сильная жара. На большей части Кызылординской области, на юге, востоке Туркестанской области, в Бескарагайском районе Абайской области ожидается чрезвычайная пожарная опасность. РГП «Казгидромет» Читайте также Как устанавливается испытательный срок при приеме на работу вахтовым методом Какую юридическую помощь казахстанцы смогут получить бесплатно Пыльные бури близ Алматы –довольно частое явление в летний сезон

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