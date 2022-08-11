Алматинец нашел в парке редкую монету – эксперты оценили ее стоимость

Житель Алматы на прогулке с собакой в Парке имени 28 гвардейцев-панфиловцев нашел старинную монету 1873 года выпуска. Эксперты рассказали Zakon.kz, представляет ли находка нумизматическую ценность.

Утром, гуляя с собакой в Парке панфиловцев, на земле нашел монету – две копейки 1873 года. Все знают, что центр города Верного до и после девятибалльного землетрясения 1887 года находился здесь. Вместо парка и Воскресенского собора здесь находилось православное кладбище. Это было уже третье кладбище. В 1873 году было принято решение на месте кладбищ создавать сады и рощи. Так здесь появился Городской сад. Градоначальники создали целую сеть рощ: Казённая, Казачья, Алферовская, Баума и другие. Так, первое кладбище (ниже ул. Ташкентской) было превращено в Сад Рафикова. А еще позднее здесь появились Дом полка военного собрания и Дом общественного собрания, а рядом генерал-губернаторский дом (в 1894 году) с большой площадью. Одна находка, а сколько истории и памяти она хранит, – написал пост на своей странице пользователь Facebook.

Фото: Facebook/galym.ageleuov

Редакция обратилась за комментарием к члену клуба коллекционеров Казахстана, Общества коллекционеров РФ Сергею Апарину, чтобы узнать, является ли данная находка нумизматической редкостью.

Это монета – две копейки Александра II. В хорошем состоянии. Эта монета встречается пореже, чем других годов выпусков. Тираж данного монетного двора составляет 7 363 750 штук. Она не настолько редкая, чтобы стать настоящим достоянием, – отметил эксперт.

Сергей Апарин объяснил, что за эту монету от государства не стоит ждать вознаграждения. Кроме того, эксперт подчеркнул, что и продажа редкой монеты коллекционерам не принесет большого обогащения из-за ее медного состава и массового выпуска.

Сдавать ее нет смысла. Массовый выпуск, медь. Цена при хорошем сохранении может достигать 15-16 тыс. тенге. При среднем – 3-4 тыс. тенге, – добавил специалист.

В Институте археологии имени А. Х. Маргулана рассказали, что две копейки были в обращении в эпоху Российской империи, также использовались и на территории Казахстана.

На месте нахождения населенных пунктов ХIХ века мы нередко находим такие монеты. Эта старинная монета и подобные ей выпускались очень большим тиражом, поэтому до наших времен дошло много экземпляров в хорошей сохранности, и цена монеты невысокая. Но это часть нашей истории. Такие монеты использовали до революции, в основном, достоинством две и пять копеек. В то время на пять рублей можно было купить барана или лошадь, поэтому можете оценить достоинство этой монеты. Наверняка, в парке, где была обнаружена эта находка, до землетрясения находилась территория с большим скоплением людей, и кто-то обронил. Ведущий научный сотрудник, заведующий лабораторией археологических технологий Института археологии им. А. Х. Маргулана КН МОН РК

О найденной в алматинском парке монете высказались и в Национальном банке Казахстана. Там объяснили, что если монета не является платежным средством, выпущенным финучреждением, то и обращаться в данную организацию нет смысла – банк не примет найденные монеты и купюры и не сможет предоставить о них информацию.