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Происшествия

В парке Алматы незаконно торгуют детскими машинками

Парк имени 28 гвардейцев-панфиловцев, Вознесенский Кафедральный Собор, Алматы, осень в Алматы, виды Алматы, город Алматы, виды города Алматы, пейзаж Алматы, Алматинский пейзаж, панорама Алматы, достопримечательности Алматы, достопримечательности города Алматы, туризм в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 16.07.2025 07:27 Фото: pexels
На территории парка имени 28 гвардейцев-панфиловцев полицейские выявили незаконную торговлю и сдачу в аренду детских электромобилей, сообщает Zakon.kz.

Многие предприниматели работают у туристического объекта без разрешительных документов, передает "Хабар". Рейды с участием полиции и сотрудников акимата проводятся ежедневно.

Однако стихийная торговля перед Вознесенским кафедральным собором не просто процветает, но и приводит к массовой гибели пернатых. Там традиционно туристы кормят и фотографируют голубей.

"Но дети, катающиеся на электромобилях, нередко наезжают на птиц", – говорится в репортаже.

Со слов руководителя отдела по развитию предпринимательства и промышленности акимата Медеуского района города Алматы Айдоса Есимова, в ходе проверок выявлены факты торговли и предоставления развлекательных услуг в неустановленных местах.

"По этим случаям были составлены протоколы и наложены штрафы. 15 человек получили предупреждение, а на остальных наложены штрафы на общую сумму 1 млн 769 тысяч тенге".Айдос Есимов

А в Караганде пьяный водитель мусоровоза убегал от полицейских.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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