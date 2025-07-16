В парке Алматы незаконно торгуют детскими машинками
Фото: pexels
На территории парка имени 28 гвардейцев-панфиловцев полицейские выявили незаконную торговлю и сдачу в аренду детских электромобилей, сообщает Zakon.kz.
Многие предприниматели работают у туристического объекта без разрешительных документов, передает "Хабар". Рейды с участием полиции и сотрудников акимата проводятся ежедневно.
Однако стихийная торговля перед Вознесенским кафедральным собором не просто процветает, но и приводит к массовой гибели пернатых. Там традиционно туристы кормят и фотографируют голубей.
"Но дети, катающиеся на электромобилях, нередко наезжают на птиц", – говорится в репортаже.
Со слов руководителя отдела по развитию предпринимательства и промышленности акимата Медеуского района города Алматы Айдоса Есимова, в ходе проверок выявлены факты торговли и предоставления развлекательных услуг в неустановленных местах.
"По этим случаям были составлены протоколы и наложены штрафы. 15 человек получили предупреждение, а на остальных наложены штрафы на общую сумму 1 млн 769 тысяч тенге".Айдос Есимов
А в Караганде пьяный водитель мусоровоза убегал от полицейских.
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