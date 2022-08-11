Пьяная мать оставила пятимесячного малыша на скамейке в Актобе

Около 01:00 в дежурную часть полиции города Актобе женщина принесла пятимесячного ребенка. Подробности инцидента рассказали в департаменте полиции Актюбинской области, передает Zakon.kz.

Ребенок лежал и плакал на скамейке по ул. 8 Марта. Я видела его мать в алкогольном опьянении, она ушла в неизвестном направлении, а ребенок остался на скамейке, – пояснила женщина.

Инспектора ювенальной полиции сразу же вызвали скорую медицинскую помощь, проверили здоровье ребенка, получили назначение педиатра и отправили малыша в Дом малютки «Үміт».

Примерно через час в полицию позвонила мать, 1997 года рождения. Она сообщила, что у нее пропал ребенок. Полицейские нашли мать, освидетельствовали на предмет употребления алкоголя, поставили на учет как неблагополучную семью. Сведений об отце ребенка нет.

В дальнейшем инспектора вынесут поведение женщины на рассмотрение Комиссии по защите прав несовершеннолетних при акиме города. Теперь только по решению комиссии она может забрать своего ребенка из Дома малютки.