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Доллар еще немного подешевел на торгах

торги на бирже Фото: pixabay
Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 477,67 тенге, снизившись на 0,39 тенге, передает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс китайского юаня вырос до 70,96 тенге (+0,11).

Торги по российскому рублю не состоялись, по евро не проводились.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 475-479 тенге, евро – по 492-498 тенге, российские рубли – по 7,3-7,7 тенге.

Между тем мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов 11 августа.

Так, стоимость октябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к снизилась на 0,38%, до 97,03 доллара за баррель.

Цена фьючерсов на WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) понизилась на 0,39%, до 91,57 доллара за баррель.

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Лариса Черненко
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