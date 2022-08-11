В бюджет Казахстана поступило порядка 3 млрд тенге в виде налога на Google
Фото: pexels
Руководитель Управления цифровых активов КГД МФ РК Нуржан Куандыков рассказал, кто является плательщиком налога на Google в Казахстане и сколько средств поступило в бюджет страны, передает корреспондент Zakon.kz.
Нуржан Куандыков отметил, что налог на Google — это налогообложение иностранных компаний, которые торгуют товарами и оказывают услуги в Сети интернет для граждан Казахстана.
Этот налог, напомнил спикер, был введен с начала 2022 года.
На сегодняшний день в Казахстане зарегистрировано более 30 компаний, которые оказывают услуги и осуществляют реализацию товаров для граждан нашей республики. Налог на Google – это налог на добавленную стоимость, который платят иностранные компании. Ставка налога – 12%. Крупным плательщиком этого налога является Meta Platforms с такими соцсетями, как Facebook, Instagram, WhatsApp, а также к нам на рынок зашла компания Apple, eBay сейчас проходит процедуру регистрации. Руководитель Управления цифровых активов КГД МФ РК Нуржан Куандыков
Куандыков подчеркнул, что этот налог оплачивается только иностранными компаниями. Граждане Казахстана его не платят.
За первый квартал оплачено 2,6 млрд тенге, а за восемь месяцев этого года в бюджет уже поступило порядка 3 млрд тенге. Второй квартал еще не закончился, у налогоплательщиков есть возможность оплатить до 25 августа. Налог на Google не платится в случае, если это операция B to B, business to business. То есть, если с одной стороны покупателем является бизнес-селлер. Кроме того, есть такие товары, по которым обязательно идет уплата при ввозе – то есть, по ним уже уплачен НДС на импорт. Нуржан Куандыков
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