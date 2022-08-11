Кто платит налог на Google в Казахстане

По состоянию на 11 августа 2022 года в бюджет Казахстана поступило 3 млрд тенге налога на Google, сообщает Zakon.kz.

В Комитете государственных доходов МФ РК напомнили, что с начала года иностранные компании, которые оказывают услуги в интернете, а также иностранные торговые площадки (маркетплейсы), продающие товары в адрес физических лиц через интернет, должны уплачивать НДС, или налог на Google.

Данный налог не новый, его применяют многие страны мира, например, Франция с 2017 года, Великобритания с 2020 года, Италия с 2021 года, Турция с 2020 года. В странах СНГ также применяют данный налог, в России с 2017 года, в Беларуси 2018 года, Узбекистане с 2021 года. И это не удивительно, если человек приобретает товар физически за границей, то ему возвращают НДС при отбытии в свою страну. Так почему же человек, купивший товар в иностранном интернет-маркетплейсе, должен платить чужой НДС? Комитет госдоходов МФ РК

Казахстанские покупатели товаров и услуг в интернете также не остаются в стороне, именно поэтому данные нормы вступили в силу с 1 января 2022 года, регулируются в Налоговом кодексе разделом 25, статьями 777, 778, 779.

В КГД отметили, что казахстанцы не платят данный налог, его платят иностранные интернет-компании.

Для того, чтобы казахстанский рынок был привлекателен для иностранных интернет-компаний, процедуры регистрации максимально упрощены. Так, например, чтобы встать на регистрационный учет, иностранной компании необходимо просто направить письмо в адрес налоговой администрации. В письме необходимо будет указать все регистрационные данные, страну резидентства, банковские реквизиты и Merchant ID, если имеется. Комитет госдоходов

Так, в письме нужно отразить следующую информацию:

полное наименование иностранной компании;

номер налоговой регистрации (или его аналог) при наличии такого номера в стране инкорпорации или стране резидентства нерезидента;

номер государственной регистрации (или его аналог) в стране инкорпорации нерезидента или стране резидентства нерезидента;

банковские реквизиты, с которых будет производиться уплата налога на добавленную стоимость при осуществлении электронной торговли товарами, оказании услуг в электронной форме физическим лицам;

перечень реквизитов, в том числе данных мерчент ID, применяемых для приема платежей или переводов денег;

почтовые реквизиты (официальный электронный адрес, адрес места нахождения в стране инкорпорации или стране резидентства нерезидента).

Для прохождения условной регистрации необходимо лишь направить письмо в адрес Комитета государственных доходов (Республика Казахстан, г. Нур-Султан, пр. Женис, д. 11).

Чтобы ускорить процесс регистрации, можно направить копию письма в электронном виде на электронный адрес: i.kaptagaev@kgd.gov.kz или n.kuandykov@kgd.gov.kz.

Вместе с тем в КГД отметили, что иностранным компаниям не нужно представлять налоговую декларацию.

Налоговая администрация Казахстана в целях удобства для иностранной компании исключила такую необходимость. Также отметим, что отсутствуют штрафы и другие сложные механизмы налогового администрирования. Мы полностью верим в добропорядочность компании. Комитет госдоходов

Однако меры контроля все же имеются. Налоговая администрация регулярно получает сведения о поступающих из-за границы товарах, о банковских транзакциях, которые произвели граждане Казахстана, и многую другую информацию.

Тем самым налоговая администрация имеет всю необходимую информацию для установления совершения сделки между гражданином и иностранной интернет-компанией. Именно поэтому настоятельно рекомендуем иностранным компаниям добровольно проходить процедуру условной регистрации, сказали в комитете.

Налоговая администрация имеет в арсенале множество рычагов воздействия на компании, которые работают с казахстанскими интернет-покупателями, но не проходят условную регистрацию и не уплачивают причитающиеся налоги.

В качестве мер воздействия мы можем выделить публикацию в средствах массовой информации наименований иностранных интернет-компаний – злостных неплательщиков налогов. Кроме этого, налоговая администрация Казахстана может направить письмо иностранной налоговой администрации по злостным неплательщикам. В отношении самых злостных неплательщиков налогов возможно даже ограничение или полный запрет доступа к ресурсам данных компаний. Комитет госдоходов

В Комитете госдоходов также сообщили, что при установлении сроков уплаты налога было выбрано 25-е число второго за кварталом месяца. Например, за первый квартал иностранная компания должна уплатить налог до 25 мая, за второй – 25 августа, за третий – 25 ноября и за четвертый – 25 февраля, что облегчит многим торговым интернет-компаниям подсчет необходимых сумм для уплаты налога.

Для уплаты налога иностранной компании необходимо знать банковские реквизиты Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан. Уплаченные налоги поступают на счет комитета и дальше распределяются в республиканский бюджет. Код бюджетной классификации для уплаты налога – 105 116.

Список иностранных компаний, осуществляющих электронную торговлю товарами, оказание услуг в электронной форме физическим лицам и оплаченную ими сумму налогов можно посмотреть по ссылке.

В каких случаях не уплачивается налог:

в части превышения стоимостной или весовой нормы, при ввозе в РК товара, по которому в Казахстане таможенные пошлины и налоги уплачены в виде совокупного таможенного платежа и не подлежат возврату;

если стоимость таких товаров, услуг включена в размер облагаемого импорта;

если покупателем товара или интернет-услуги является юридическое лицо;

если покупателем интернет-услуги является индивидуальный предприниматель.

При этом в КГД отметили, что все услуги, товары, реализуемые казахстанцам в интернете, например, развлекательные, игровые, образовательные, рекламные и другие услуги и товары любой стоимости должны облагаться НДС.

Иностранным интернет-компаниям по возникшим вопросам, в том числе по процедуре условной регистрации, уплаты налогов предлагают обращаться к сотрудникам Комитета государственных доходов.