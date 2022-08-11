Мы готовы оказать молодежи всемерную поддержку по изучению казахского языка — Азильханов

В Доме дружбы города Алматы состоялась встреча заместителя председателя – заведующего секретариатом Ассамблеи народа Казахстана Марата Азильханова с руководителями республиканских этнокультурных объединений, сообщает Zakon.kz.

В мероприятии приняли участие председатель Комитета по развитию межэтнических отношений Министерства информации и общественного развития Галым Шойкин и председатели республиканских этнокультурных объединений.

В ходе встречи был обсужден ряд актуальных вопросов, связанных с политическими реформами в Казахстане, реализацией решений 31-й сессии ассамблеи и итогов первого Национального курултая – важнейшего этапа строительства Нового Казахстана.

– Уверен, что активисты этнокультурных объединений будут примером гражданского долга и ответственности, высокого казахстанского патриотизма в укреплении единства, согласия и обеспечения реализации принципов государственности, – отметил в своем выступлении заместитель председателя Ассамблеи народа Казахстана Марат Азильханов.

В тот же день Азильханов встретился с членами молодежной организации «Ассамблея жастары» и обсудил с участниками встречи роль молодежи в реализации политических реформ Нового Казахстана, актуальные вопросы, касающиеся развития молодежной политики и волонтерской деятельности. Члены Алматинского городского филиала РОО «Ассамблея жастары» рассказали об итогах своей деятельности и планах на ближайшую перспективу.

Единство страны начинается с нашего взаимного сотрудничества, поэтому ваша деятельность очень важна для нас. Мы постоянно поддерживаем молодежные инициативы. Как известно, недавно ассамблея открыла проект «Молодежный кадровый резерв». Думаю, этот шаг даст стимул молодежи и будет способствовать их росту на государственной службе и в других сферах. Заместитель председателя – заведующий секретариатом Ассамблеи народа Казахстана Марат Азильханов

Он выразил надежду, что молодежь справится со всеми задачами, которые на нее сейчас возложены, и добьется высоких успехов.

Продуктивно прошла и встреча Марата Азильханова с руководителем курсов казахского языка для представителей этнокультурных объединений Оксаной Набиевой. Учитель ведет свои занятия по собственной авторской методике и добивается больших результатов. Так, если на момент открытия этих курсов число учеников насчитывало 45 человек, то на сегодняшний день уже более 120. По словам преподавателя, количество желающих выучить казахский язык увеличивается с каждым днем.

В ходе беседы были обсуждены также вопросы совершенствования и систематизации методов обучения государственному языку, обеспечения доступности изучения языка представителям различных казахстанских этносов.