Как определить наличие химикатов в дыни

Эндокринолог Антон Поляков рассказал, что дыню, в которой имеются химические соединения, можно определить по горькому вкусу, передает Zakon.kz.

Если горчит обычная дыня, значит, скорее всего, она напичкана химикатами. Ничем хорошим для человека эта тема не закончится, – цитирует диетолога URA.ru.

По его словам, химикаты могут оказывать отравляющее воздействие сами по себе, а также, в случае патогенной микрофлоры кишечника, она может превратить эти вещества (например, нитраты) в более токсические вещества, вплоть до канцерогенов.