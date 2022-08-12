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Как определить наличие химикатов в дыни

овощ Фото: pixabay
Эндокринолог Антон Поляков рассказал, что дыню, в которой имеются химические соединения, можно определить по горькому вкусу, передает Zakon.kz.
Если горчит обычная дыня, значит, скорее всего, она напичкана химикатами. Ничем хорошим для человека эта тема не закончится, – цитирует диетолога URA.ru.

По его словам, химикаты могут оказывать отравляющее воздействие сами по себе, а также, в случае патогенной микрофлоры кишечника, она может превратить эти вещества (например, нитраты) в более токсические вещества, вплоть до канцерогенов.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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