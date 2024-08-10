Как выбрать вкусную дыню без нитратов

Диетолог Елена Соломатина рассказала, что вычислить дыню, созревание которой ускорили, можно по отсутствию запаха. По ее словам, подобные плоды часто не имеют вкуса, сообщает Zakon.kz.

В беседе с "Вечерней Москвой" эксперт отметила, что дыня содержит вещества, которые борются с воспалением в организме, поддерживают иммунитет и здоровье кожи и зубов. Однако она может накапливать вредные нитраты, поэтому лучше покупать дыню в магазинах. При этом есть гарантия, что партию проверили на содержание нитратов, контроль за которыми в последние годы стал жестче.

Специалист предупредила, что нарезанные арбузы и дыни также можно покупать только в магазинах, где есть холодильники. Иначе дыней можно отравиться. Лучше отказаться от дынь с вмятинами: есть опасность, что гнилостные процессы распространились по всему плоду. Перед употреблением дыни нужно обязательно мыть, подчеркнула Соломатина.

Для выбора вкусной дыни она посоветовала ориентироваться на запах.

"Если дыня не пахнет, значит, ее созревание ускорили или сорвали недозревшей. Она может быть мягкой, но будет безвкусной", – объяснила врач.

Ранее врач рассказал, кому лучше не есть арбузы.