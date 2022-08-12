Глава МАГАТЭ требует допустить специалистов на Запорожскую АЭС

В течение нескольких дней из района вокруг Запорожской АЭС велись интенсивные обстрелы. Россия и Украина обвиняют друг друга в нападениях, сообщает Zakon.kz.

Рафаэль Гросси призвал Россию и Украину как можно скорее допустить инспекторов МАГАТЭ на Запорожскую АЭС и выразил готовность возглавить миссию экспертов, сообщает Deutsche Welle.

США также призвали обеспечить инспекторам МАГАТЭ доступ на атомную электростанцию в Запорожье, подвергающуюся постоянным атакам.

Заместитель государственного секретаря США по контролю над вооружениями Бонни Дженкинс заявила, что «Россия должна прекратить все операции возле ЗАЭС, вернуть Запорожье украинцам и вывести войска из соседней страны, подчеркнула Дженкинс».

В свою очередь постпред Украины при ООН Сергей Кислица, выступая в Совете Безопасности ООН, заявил, что единственный способ устранить ядерную угрозу на Запорожской АЭС – это вывести российские войска и вернуть контроль Украины над станцией.

По его словам, Россия пошла ва-банк, созвав заседание Совбеза ООН. РФ должна заявить, что принимает миссию МАГАТЭ без каких-либо условий, и не препятствовать проходу миссии со стороны Украины. Кроме того необходимо разминировать АЭС и подходы к ней и вывести войска, оружие и технику РФ со станции, потребовал постпред Украины при ООН.

Заседание Совбеза ООН было проведено по запросу России. Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что ответственность в случае катастрофы на Запорожской АЭС ляжет на Запад

Наряду с Китаем, Францией, Великобританией и США, Россия является постоянным членом Совета Безопасности ООН, обладая в нем правом вето. В настоящее время председательство в самом влиятельном органе Организации Объединенных Наций принадлежит Китаю.