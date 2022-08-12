Врач рассказала, сколько арбуза можно съесть за один раз

Рекомендованная норма арбуза – 200 граммов за один раз. Врач посоветовала съесть ломтик арбуза, чем конфету, печенье или пирожное, сообщает Zakon.kz.

Арбуз лучше употреблять в качестве перекуса, отдельно от остальной еды, поскольку в нем содержится слишком много сахара. Такое мнение выразила врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина, сообщает радио Sputnik.

По ее словам, за один раз нельзя съедать более 200 граммов этого лакомства.

Не нужно есть арбуз килограммами. Калорийность арбуза – 25-27 килокалорий на 100 граммов, соответственно, в килограмме в среднем содержится 250 килокалорий, а два килограмма – это 500 килокалорий. Это очень большая нагрузка, причем сахарная нагрузка. Вряд ли мы израсходуем сразу эти калории. Это как очень приличный обед, но не нужно заменять арбузом обед. Елена Соломатина

Порции арбуза по 200 граммов можно употреблять до четырех раз в день. Если поделить арбуз на четыре приема по 200 граммов, это будет примерно по 50 килокалорий. Это адекватная доза, например, между завтраком и обедом, вместо полдника, уточнила диетолог.

Некоторым категориям людей к употреблению арбуза нужно подходить с осторожностью, добавила она.

Арбуз обладает мочегонным действием. Есть некоторые состояния, при которых его нужно употреблять осторожно. Если есть песок, камни, арбуз может камешек сдвинуть. Если человек уже получает какие-то мочегонные препараты, если есть серьезные нарушения со стороны сердечно-сосудистой системы, со стороны желудочно-кишечного тракта, нужно остерегаться. Елена Соломатина

Если у человека декомпенсированный сахарный диабет, не стоит есть сладкий арбуз. Это индивидуальные состояния, и они, как правило, обговариваются с врачом, заключила специалист.