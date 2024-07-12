Врач рассказала, сколько колбасы можно съесть за день

Российский врач-эндокринолог Татьяна Бочарова заявила, что злоупотреблять колбасой не следует, но пару тонких ломтиков в день себе позволить можно, сообщает Zakon.kz.

По информации РИА Новости, доктор Бочарова отметила, что ежедневное неумеренное употребление колбасы негативно влияет на состояние организма. В частности, это может стать причиной появления лишнего веса.

"В 100 граммах вареной говядины содержание жира – 16-17%. В молочной вареной колбасе жирность равна уже 22-24%, в полукопченой колбасе – от 30 до 44%, в сырокопченой – до 67%. Если этот продукт присутствует в меню каждый день, то рано или поздно могут возникнуть проблемы с избыточным весом". доктор Бочарова

Бочарова добавила, что колбаса – это также источник большого количества соли. Она напомнила, что взрослый человек не должен съедать за день больше 6 граммов соли в день, при этом 100 граммов колбасы содержат порядка 2,5 грамма соли – почти половину суточной нормы.

Ранее ВОЗ сообщил, что колбаса не менее вредна, чем табак. По версии МАИР (Международного агентства онкологических исследований), если каждый день употреблять по 50 граммов переработанного мяса, это увеличит на 18 процентов вероятность рака кишечника.

Ранее специалисты рассказали, почему человеку необходим шоколад.

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