Нур-Султан вышел из «желтой» зоны

Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин

Матрицу оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 12 августа предоставила МВК. В «желтой» зоне не осталось ни одного региона страны, сообщает Zakon.kz.

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