Нур-Султан вышел из «желтой» зоны
Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Матрицу оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 12 августа предоставила МВК. В «желтой» зоне не осталось ни одного региона страны, сообщает Zakon.kz.
Согласно матрице, в «зеленой» зоне находятся Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Алматинская, Актюбинская, Атырауская, Акмолинская, Абайская, Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Жетысуская, Карагандинская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Улытауская, Северо-Казахстанская, Павлодарская, Туркестанская области.
В «желтой» и «красной» зоне не осталось ни одного региона.
Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки в Казахстане выявили 1643 заболевших COVID-19.
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