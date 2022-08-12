Алихан Смаилов поручил разобраться с сахарным монополистом
Фото: primeminister.kz
Премьер-министр РК Алихан Смаилов провел очередное заседание Комиссии по демонополизации экономики, на котором рассмотрены меры антимонопольного реагирования на товарном рынке реализации сахара, передает Zakon.kz.
Основной объем сахара в стране производят 4 завода, расположенные в Жамбылской и Алматинской областях.
При этом большая часть произведенного в стране сахара (порядка 90%) закуплена крупным оптовым поставщиком, в действиях которого усматриваются признаки изъятия товара из оборота обращения. Результат — повышение рыночных цен на сахар до 700-800 тенге, в то время как завод-производитель реализует его по 420-450 тенге.
Так, при изучении динамики реализации сахара установлено, что в конце каждого месяца у компании образовывался остаток, который позволил бы частично удовлетворить спрос в отдельных регионах страны.
Премьер-министр поручил разобраться с деятельностью сахарного монополиста.
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