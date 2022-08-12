Открытие бизнеса, путешествия и любовь: гороскоп на осень-2022

Что преподнесет осень 2022 года всем представителям зодиакального круга, рассказала астропсихолог Тиана Атлас, передает Zakon.kz.

В интервью интернет-изданию «Пятый канал» она уточнила, кому следует готовиться к открытию собственного дела, а каким знакам зодиака стоит всерьез задуматься о путешествиях.

Общая характеристика сезона для всех знаков зодиака

Осень-2022 обещает быть поистине богатой на астрологические события.

Согласно гороскопу, сезон начнется с ретроградного Меркурия в сентябре. В конце октября с помощью коридора затмений внимание каждого знака зодиака притянется к вопросам финансов и собственности, а в ноябре ожидается ретроградный Марс.

Все это означает, что во многих делах все знаки зодиака будут возвращаться назад, чтобы решить незакрытые вопросы и незавершенные проблемы. Иными словами, движение будет похоже на «шаг вперед и два назад». Однако для любви и знакомств этой осенью все же попадется хороший период, который нельзя упустить. Это будет промежуток с 4 по 22 октября. Астропсихолог Тиана Атлас

Овен

Рожденным под этим созвездием астропсихолог рекомендует всерьез задуматься о совместном бизнесе с партнером.

Ведь многие ваши знакомства именно так и происходят — на фоне деловых встреч.

Телец

У представителей этого знака этой осенью, по словам Тианы Атлас, произойдет судьбоносное событие в отношениях.

Вас ждет либо стремительное развитие, либо расставание с «токсичным» партнером.

Близнецы

Близнецам астропсихолог обещает в три осенних месяца огромное количество энергии.

Если представителям этого знака зодиака захочется, чтобы ухажеры за ними поспели, придется дать им возможности раскрыться, тем более что поклонников будет действительно много.

Рак

Для этого знака зодиака тема любви осенью станет ключевой.

Не нужно бояться влюбляться. Раки сейчас особенно плодородны как в творческих начинаниях, так и буквально по теме зачатия и рождения детей.

Лев

Рожденных под этим созвездием осенью могут ожидать серьезные перемены — статус представителя этого знака зодиака может измениться со «свободен» на «в отношениях».

Главное — не привести к тому, чтобы случилось наоборот. Влюбленным Львам нужно особенно беречь своих партнеров.

Дева

Представители этого знака осенью могут смело рассчитывать на поддержку Вселенной в вопросах любви.

Гороскоп обещает Девам много возможностей для роста через партнерство.

Весы

Сентябрь заставит Весов разобраться с бывшими, зато октябрь даст много новых возможностей.

Не робейте выходить в свет, и тогда вы обязательно встретите свою вторую половинку.

Скорпион

Скорпионам стоит быть осторожнее в осеннем сезоне. Личные амбиции представителей этого знака зодиака сейчас могут перевешивать желание быть в отношениях.

Если Скорпионам захочется гармонии, рекомендуется убирать категоричность и быть внимательнее.

Стрелец

Стрельцам в новом сезоне стоит обратить внимание на возможности издалека.

Например, можно начать изучать иностранные языки или же отправиться в путешествие. Именно там и откроется возможность познакомиться со своим будущим партнером.

Козерог

Для Козерогов появится много возможностей встретить осенью свою вторую половинку. Главный вопрос — есть ли в данный момент желание начать отношения или нет.

Однако в любом случае нужно помнить, что для карьерного роста, который так важен для этого знака зодиака, энергию дает именно человек, готовый постоянно быть рядом.

Водолей

Водолеям гороскоп сигнализирует о судьбоносных переменах осенью по всем фронтам.

Это касается в том числе и отношений, так что если вы одиноки, фокусируйтесь на партнерстве и обязательно познакомитесь с кем-нибудь.

Рыбы

Рыбам Вселенная дает много поддержки в вопросах любви уже с сентября.