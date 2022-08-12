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В Казахстане образованы и переименованы некоторые суды

В Казахстане созданы новые и переименованы старые суды Фото: akorda.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ от 9 августа 2022 года «Об образовании и переименовании некоторых судов Республики Казахстан и кадровых вопросах судов Республики Казахстан», сообщает Zakon.kz.

В частности, образованы суды:

  • областей Абай, Жетісу, Ұлытау;

  • специализированные межрайонные суды по уголовным делам областей Абай, Жетісу, Ұлытау;

  • специализированные межрайонные экономические суды областей Абай, Жетісу, Ұлытау;

  • специализированные следственные суды города Семея области Абай, города Қонаев Алматинской области и города Жезказгана области Ұлытау;

  • специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям города Қонаев Алматинской области;

  • специализированный суд по административным правонарушениям города Жезказгана области Ұлытау.

Кроме того, переименован ряд судов Алматинской, Карагандинской и Восточно-Казахстанской областей.

Так, Капшагайский городской суд Алматинской области – в суд города Қонаев Алматинской области; специализированный межрайонный суд по делам несовершеннолетних № 2 Карагандинской области – в специализированный межрайонный суд по делам несовершеннолетних области Ұлытау; специализированный межрайонный суд по делам несовершеннолетних № 2 Восточно-Казахстанской области – в специализированный межрайонный суд по делам несовершеннолетних области Абай; и т.д.

Также назначены судьи судов областей Абай, Жетісу, Ұлытау.

Созданы Администраторы судов вновь образованных областей Департамента по обеспечению деятельности судов при ВС РК.

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Лариса Черненко
Токаев Касым-Жомарт Казахстан
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