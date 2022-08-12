В Казахстане образованы и переименованы некоторые суды

В частности, образованы суды:

Кроме того, переименован ряд судов Алматинской, Карагандинской и Восточно-Казахстанской областей.

Так, Капшагайский городской суд Алматинской области – в суд города Қонаев Алматинской области; специализированный межрайонный суд по делам несовершеннолетних № 2 Карагандинской области – в специализированный межрайонный суд по делам несовершеннолетних области Ұлытау; специализированный межрайонный суд по делам несовершеннолетних № 2 Восточно-Казахстанской области – в специализированный межрайонный суд по делам несовершеннолетних области Абай; и т.д.