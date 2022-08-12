В Казахстане образованы и переименованы некоторые суды
В частности, образованы суды:
областей Абай, Жетісу, Ұлытау;
специализированные межрайонные суды по уголовным делам областей Абай, Жетісу, Ұлытау;
специализированные межрайонные экономические суды областей Абай, Жетісу, Ұлытау;
специализированные следственные суды города Семея области Абай, города Қонаев Алматинской области и города Жезказгана области Ұлытау;
специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям города Қонаев Алматинской области;
специализированный суд по административным правонарушениям города Жезказгана области Ұлытау.
Кроме того, переименован ряд судов Алматинской, Карагандинской и Восточно-Казахстанской областей.
Так, Капшагайский городской суд Алматинской области – в суд города Қонаев Алматинской области; специализированный межрайонный суд по делам несовершеннолетних № 2 Карагандинской области – в специализированный межрайонный суд по делам несовершеннолетних области Ұлытау; специализированный межрайонный суд по делам несовершеннолетних № 2 Восточно-Казахстанской области – в специализированный межрайонный суд по делам несовершеннолетних области Абай; и т.д.
Также назначены судьи судов областей Абай, Жетісу, Ұлытау.
Созданы Администраторы судов вновь образованных областей Департамента по обеспечению деятельности судов при ВС РК.