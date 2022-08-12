Хабиб не вошел в Топ-5 лучших бойцов в истории UFC

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт рассказал о пятерке лучших представителей промоушена за всю историю организации, передает Zakon.kz.

Джон Джонс, Андерсон Сильва, Ронда Роузи, Конор Макгрегор, Жорж Сен-Пьер. Много других должно быть в этом списке… Камару Усман должен, – признался функционер.

Рассуждая об экс-чемпионе UFC в легком весе Хабибе Нурмагомедове, Уайт заявил, что россиянин «достаточно талантлив», однако Орел слишком рано завершил карьеру, покинув ММА «на своем пике», пишет rsport.ria.ru.

Напомним, что в марте 2021 года глава промоушена объявил об окончательном уходе Нурмагомедова из спорта. Россиянин завершил карьеру с идеальным рекордом 29-0.

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