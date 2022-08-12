Собаку спасли из канализационного люка в Алматы
Фото: pixabay
В Алматы из канализационного люка спасатели вытащили провалившегося пса. Животное в ветеринарной помощи не нуждалось, сообщает Zakon.kz.
Инцидент произошел ранним утром 12 августа.
Как уточнили в пресс-службе ГУ «РОСО» МЧС РК, охранник одного из базаров Наурызбайского района увидел собаку, попавшую в канализационный люк.
Собака в ужасе металась в канализационных отходах и не знала, как выбраться. Охранник обратился за помощью к спасателям.Пресс-служба ГУ «РОСО» МЧС РК
Сотрудники, как отмечено в сообщении, ловко выловили пса с помощью багра.
От испуга собака сопротивлялась, но спасателям удалось ее вытащить. При осмотре собаки кинологом не было выявлено никаких повреждений. Собака в ветеринарной помощи не нуждалась.Пресс-служба ГУ «РОСО» МЧС РК
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ