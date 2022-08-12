Собаку спасли из канализационного люка в Алматы

Фото: pixabay

В Алматы из канализационного люка спасатели вытащили провалившегося пса. Животное в ветеринарной помощи не нуждалось, сообщает Zakon.kz.

Следите за новостями zakon.kz в: