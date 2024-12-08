В Уральске из канализационного люка вытащили мужчину

Спасатели Западно-Казахстанской области вытащили из канализационного люка упавшего в него мужчину, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы МЧС страны, инцидент произошел 8 декабря по ул. Урдинская города Уральска. Недалеко от своего дома 26-летний мужчина упал в трехметровый люк. Крики о помощи услышали прохожие, которые и позвонили в службу 112.

Фото: пресс-служба МЧС РК

Прибыв на место происшествия, спасатели с помощью альпинистских снаряжений вытащили его, после чего передали сотрудникам скорой медицинской помощи.

Ночью 8 декабря в Карагандинской области туристов спасли с помощью дрона с тепловизором.