В Уральске из канализационного люка вытащили мужчину
Фото: Zakon.kz
Спасатели Западно-Казахстанской области вытащили из канализационного люка упавшего в него мужчину, сообщает Zakon.kz.
По данным пресс-службы МЧС страны, инцидент произошел 8 декабря по ул. Урдинская города Уральска. Недалеко от своего дома 26-летний мужчина упал в трехметровый люк. Крики о помощи услышали прохожие, которые и позвонили в службу 112.
Фото: пресс-служба МЧС РК
Прибыв на место происшествия, спасатели с помощью альпинистских снаряжений вытащили его, после чего передали сотрудникам скорой медицинской помощи.
Ночью 8 декабря в Карагандинской области туристов спасли с помощью дрона с тепловизором.
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