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Происшествия

В Уральске из канализационного люка вытащили мужчину

Скорая помощь, медицинская служба, машина скорой помощи, автомобиль скорой помощи, карета скорой помощи, бригада скорой помощи, скорая медицинская помощь, скорая медпомощь, детская площадка, скорая помощь у детской площадки, машина скорой помощи у детской площадки, дети, ребенок, фото - Новости Zakon.kz от 08.12.2024 04:24 Фото: Zakon.kz
Спасатели Западно-Казахстанской области вытащили из канализационного люка упавшего в него мужчину, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы МЧС страны, инцидент произошел 8 декабря по ул. Урдинская города Уральска. Недалеко от своего дома 26-летний мужчина упал в трехметровый люк. Крики о помощи услышали прохожие, которые и позвонили в службу 112.

Уральск, фото - Новости Zakon.kz от 08.12.2024 04:24

Фото: пресс-служба МЧС РК

Прибыв на место происшествия, спасатели с помощью альпинистских снаряжений вытащили его, после чего передали сотрудникам скорой медицинской помощи.

Ночью 8 декабря в Карагандинской области туристов спасли с помощью дрона с тепловизором.

Фото Алия Абди
Алия Абди
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