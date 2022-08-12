Как соревноваться осознанно – спортивный врач о допинге и науке в спорте

О проблемах в спортивной медицине из первых уст узнал корреспондент Zakon.kz в ходе разговора с и.о. директора Республиканского центра спортивной медицины и реабилитации Азаматом Нурматовым.

— Контролю здоровья спортсменов большое внимание уделяют в структурах МОК и международных федерациях. Какие шаги предпринимаются в Казахстане для развития отечественной спортивной медицины?

— Вопрос наблюдения за здоровьем спортсменов и оказания им спектра всесторонней помощи – основополагающая работа спортивных медиков. Скажу откровенно, в вопросах спортивной медицины нам необходимо повысить свой уровень. Для этого нужно создать в стране соответствующую инфраструктуру, приобрести передовое оборудование и повысить квалификацию отечественных спортивных врачей всех уровней. Надо прямо сказать, что на фоне передовых стран в этой отрасли наша спортивная медицина пока неконкурентоспособна. Работающие в федерациях и командах мастеров, специализированных диспансерах и восстановительных центрах специалисты стараются, насколько позволяют их возможности, идти в ногу со временем, однако по объективным причинам им еще нужно многому учиться. Это касается вопросов контроля медико-биологического состояния атлетов, фармакологического сопровождения во время тренировочного и соревновательного процессов, лечения травм и восстановительных процедур.

— Что такое спортивный врач в современном понимании этого значения?

— Обязанности спортивного врача – в тесном контакте сотрудничать с тренерским штабом, на основе полученных данных обследований сопоставлять возможности подопечного и давать четкие рекомендации наставнику в вопросах дозирования нагрузок. На основании конкретных медицинских показателей и динамических наблюдений за спортсменом врач дает тренеру объективные данные для планирования тренировочного процесса и рационального проведения занятий. Совместная работа врача и тренера – это основа эффективности учебно-тренировочного процесса. Она охватывает все его звенья: предупреждение и выявление заболеваний, отбор, допуск, спортивную ориентацию, диагностику тренированности и переутомления, контроль за динамикой восстановления и переносимостью тренировочных нагрузок, а также режим отдыха и питания.

Фото: Из личного архива Азамата Нурматова

В мире существует специальная программа, которая досконально отслеживает состояние спортсменов, выявляет все их недочеты в процессе бега, выносливости, силовых и технических нагрузок, а также четко отслеживает их восстановительный процесс. Несомненно, это позволяет тренерам корректировать нагрузки для своих подопечных, быть в курсе не только технических и функциональных возможностей, но и психологического состояния.

Например, для боксеров предусмотрены специальные перчатки с датчиками, позволяющие отслеживать силу и скорость удара, камеры высокого разрешения позволяют выявлять состояние мышц. У представителей других видов спорта также на обмундировании имеются подобные специальные датчики. Нам подобное оборудование жизненно необходимо и как можно в большем количестве.

В каждом регионе и отдельно взятой спортивной команде должны быть такие приборы.

— Известно, что в развитых странах функционируют специализированные спортивные центры, где атлеты не только проходят реабилитационный курс, но и проводят на базе данных комплексов восстановительные учебно-тренировочные сборы...

— В Казахстане давно назрел вопрос открытия подобного современного центра. Условно говоря, если мы не сделаем это сегодня, то завтра мы не угонимся за теми странами, которые обладают подобными комплексами и со всей ответственностью развивают спортивную медицину. Это явление времени. Функционирующие на сегодняшний день у нас спортивные медицинские учреждения не отвечают высоким амбициям. В спорте высших достижений не бывает мелочей, даже малейший нюанс здесь играет важную роль в достижении поставленных целей.

На сегодняшний день нельзя сказать, что у нас все так плачевно, однако нам есть куда и к чему стремиться. Министерство культуры и спорта ставит перед нашей отраслью большие задачи. При поддержке государственных органов управления и за счет профессионализма наших сотрудников мы намерены воплощать все поставленные задачи в реальность. К каждому спортсмену необходим индивидуальный подход в зависимости от его возможностей.

— Достаточно ли в нашей стране квалифицированных учреждений, которые готовы в своих стенах оказывать необходимую помощь отечественным спортсменам?

— У нас огромная страна, поэтому оснастить суперсовременным дорогостоящим оборудованием все регионы страны – это цель на перспективу. Безусловно, в таких крупных городах, как Нур-Султан, Алматы или Шымкент, спортивные медцентры должны быть оснащены самым передовым оборудованием.

В них необходимо расположить аппараты интенсивного восстановления после легких и незначительных повреждений, диагностический блок, кабины сна (специальная комната спортсмена), где все параметры атлетов под пристальным наблюдением, в том числе общее физическое состояние, биологические циклы и микроэлементный состав крови, диетологические нормы.

В настоящий момент спортсмены, получившие серьезные травмы, пока вынуждены отправляться на лечение за рубеж, в Германию, Испанию, Венгрию или Корею, где в кратчайшие сроки способны поставить на ноги получивших повреждение атлетов.

Предусмотренный комплекс мер по реорганизации отечественной спортивной медицины и реабилитации подразумевает не только методологическое совершенство казахстанской спортивной медицины, но и тесное сотрудничество с ведущими в этом направлении институтами, подконтрольными МОК, и теми же международными федерациями.

Фото: Из личного архива Азамата Нурматова

Одним из приоритетных наших направлений является обучение специалистов в области спортивной фармакологии, которая играет заметную роль в восстановлении сил во время различных реабилитационных процессов. Да и не секрет, что иногда под вопросами медикаментозного сопровождения некоторые нечистые на руку дельцы от спорта могут применять запрещенные препараты, что может сильно повлиять на репутацию как отдельного спортсмена, так и страны в целом.

Развитие в стране массового и профессионального спорта требует привлечения к работе как можно большего числа спортивных медиков.

— Сегодня в мире особое внимание уделяют честности и прозрачности. Говоря об околоспортивной составляющей, например, скажу, что букмекер 1XBET стремится к так называемым «осознанным» ставкам. В то же время мы то и дело слышим о том, что кто-то из самих спортсменов попался на приеме допинга, пытаясь играть нечестно и неосознанно. Можно ли полностью исключить применение допинга среди отечественных спортсменов?

— В первую очередь мы рассчитываем на готовность к тесному сотрудничеству представителей всех профильных спортивных федераций. Они должны быть сами заинтересованы в вопросах сохранения чистоты и дорожить здоровьем наших ребят и девушек.

Самим спортсменам не нужно скрывать информацию о своих болезнях. Пример норвежских лыжников и биатлонистов, известных заболеваниями астмы, в этом плане показательный. Ведь существует хартия спортсмена, в которой сказано, что если атлет болен и не ограничен в возможностях, он имеет право на лечение и продолжать выступать в спорте высших достижений. Необходимо вовремя все правильно делать согласно рекомендациям специалистов.

Если спортсмен своевременно все указал и зарегистрировал свою болезнь, ему в любом случае предоставят время на лечение. Главное, не нужно пытаться никого обмануть. Во многих случаях именно это и приводит к серьезным последствиям.

Посоветовал бы внимательно относиться к периодически присылаемым из МОК и ВАДА спискам препаратов, запрещенных к применению. Если тот же мельдоний (являющийся лекарственным средством) применяют после сердечной операции, и он до недавнего времени не входил в реестр запрещенных препаратов ВАДА, то сегодня эти требования ужесточены. В последнее время мир не раз сталкивался с последствиями пренебрежительного отношения к рекомендациям, за что приходилось расплачиваться не только отдельным личностям, но и целым федерациям, и даже странам.

Наше Министерство культуры и спорта совместно с НОК РК ведут политику нулевой терпимости к запрещенным Всемирным антидопинговым агентством препаратам. Казахстанские спортивные федерации должны с повышенной ответственностью подходить к нормам соблюдения всех правил, выполнять распоряжения и рекомендации ВАДА и структурных подразделений МОК, а также международных федераций. То есть необходимо быть на сто процентов уверенными, что наши спортсмены чисты и строго выполняют предписания ведущих их медиков.

Мы открыты для любого сотрудничества и готовы к контактам на любом уровне, начиная от рядового тренера, который имеет вопросы и пожелания, и заканчивая обменом мнениями с самыми высокими инстанциями. Хотелось бы, чтобы спортивная медицина Казахстана делала все от нее зависящее, чтобы искоренить раз и навсегда такую вещь, как допинг в спорте.

Надеюсь, что с каждым годом вклад спортивных врачей в большие победы станет наиболее действенным, а сотрудники Центра спортивной медицины и реабилитации готовы отдать для этого все силы.

— В отличие от единоборств игровые виды спорта в Казахстане не имеют подобных победных традиций. Какую роль в этом играет наличие или отсутствие специалистов комплексно-научной группы?

— В этом вопросе нельзя рассуждать наличием или отсутствием КНГ. Хотя это и является сверхважным аспектом. Спортивная фармакология, как любая другая отрасль медицины, заключает в себе самое главное убеждение – не навредить! Она призвана не искусственно повысить спортивные результаты, а помочь организму рационально и правильно восстановиться после тяжелых нагрузок.

КНГ – неотъемлемая часть в современном спорте. В целом, для реализации амбициозных целей по модернизации и развитию казахстанской спортивной медицины работы нам всем предстоит проделать очень много. Самое главное, мы к этому готовы и намерены приложить для реализации задуманного все силы и умения. Для меня честь трудиться во благо своей страны, приносить пользу Родине и народу. Со своей стороны мы будем предпринимать максимальные меры, чтобы казахстанская спортивная медицина вышла на более высокий уровень. Необходимо правильно использовать свой неимоверный потенциал в этой сфере.