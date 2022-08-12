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Схрон с оружием обнаружили в Нур-Султане

схрон с оружием Фото: polisia.kz
Правоохранительными органами обнаружен схрон огнестрельного оружия в столице, передает Zakon.kz.
11 августа в 17:10 сотрудниками столичного Управления криминальной полиции, ДКНБ и СГО в лесопосадках вдоль трассы Алматы – Екатеринбург, около 900 метрах от объездной дороги, в кустах обнаружен тайник, - говорится в сообщении на информационном медиа-портале МВД РК.

В тайнике находились:

  • охолощенный автомат Калашникова (переделан самодельным способом под огнестрельное автоматическое оружие);

  • сигнальный пистолет «МР-371» (переделан самодельным способом под огнестрельное оружие, с 7 патронами калибра 9 мм).

Оба оружия пригодны для производства стрельбы.

По данному факту начато досудебное расследование. Назначены необходимые экспертизы.

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