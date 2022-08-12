Молодежный летний лагерь открылся в Карагандинской области

12 августа в Международный день молодежи под эгидой РОО «Ассамблея жастары» состоялось открытие молодежного летнего лагеря «SARYARQA JASTARY CAMP» в Каркаралинском районе Карагандинской области, сообщает Zakon.kz.

Мероприятие организовано с целью создания образовательной площадки для повышения востребованных навыков молодежи.

Как сообщил председатель «Ассамблеи жастары», член АНК Тимур Джумурбаев, в рамках проведения лагеря пройдут тренинги по критическому мышлению, управлению эмоциональным интеллектом, навыкам публичного выступления и многое другое.

Фото: РОО Ассамблея жастары

Структура лагеря выстроена в формате деловой игры, разработанной региональным представительством «Ассамблеи жастары», которая продемонстрирует участникам сложность и ответственность построения нового общества, принятия командного решения и другие важные вопросы в данном разрезе. Председатель «Ассамблеи жастары», член АНК Тимур Джумурбаев

На открытии мероприятия присутствовали и.о. руководителя Управления внутренней политики Карагандинской области Гульнар Касембаева, аким Каркаралинского района Ерлан Құсайын, лидеры молодежных и волонтерских организаций региона, представители молодежных крыльев АНК других регионов.

Символично, что открытие лагеря проходит в такой важный для нашей молодежи день, подчеркнул лидер молодежной организации Тимур Джумурбаев.

Фото: РОО Ассамблея жастары

Мы видим, что развитие молодежной политики является важным приоритетом в деятельности государства. В год 30-летия нашей Независимости президент страны инициировал учреждение грантов «Тәуелсіздік ұрпақтары», что способствовало поддержке и продвижению инновационных идей казахстанской молодежи. В новом обществе, в Новом Казахстане именно молодежи отведена по-особенному важная роль. Мы не абстрактное будущее, а настоящее независимого Казахстана и я уверен, что именно нам предстоит формировать облик будущих преобразований. Сейчас нам важно спросить себя, что мы можем сделать для своей страны, потому что у нас, вне зависимости от этнического или социального происхождения, нет другой родной земли, кроме Казахстана. Тимур Джумурбаев

По мнению спикера, развитие региональной инициативы всегда способствует созданию новых качественных проектов в структуре молодежной организации.

В настоящее время Ассамблеей народа Казахстана дан старт проекту «Кадровый резерв АНК», который будет способствовать повышению конкурентоспособности молодых кадров и продвижение их в общественно-политическое поле. Вместе с этим остается активной работа по основным направлениям деятельности «Ассамблея жастары». Так, в осенний период будет проведена комплексная работа с местами компактного проживания этносов с целью социализации молодежи в единое сообщество, продвижение государственных услуг, направленных на поддержку молодежных инициатив и многое другое. Тимур Джумурбаев

После открытия лагеря участники приступили к образовательным тренингам и мастер-классам. Ожидается, что один из дней летнего лагеря будет посвящен изучению природного и исторического наследия региона.