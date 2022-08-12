Останки собак сбрасывают в поливной канал в Талгаре

Жительница города рассказала о вопиющем факте жестокого обращения с животными, передает корреспондент Zakon.kz.

По словам активистки, в местный канал с поливной водой с пугающей регулярностью попадают останки мертвых собак: шкуры, головы и внутренности в мусорных пакетах. Впервые страшную находку обнаружили рабочие, убирающие бревна.

Сегодня приехали чиновники, экологи, представители природоохранной организации, правоохранительные органы, ветконтроль и отлов. Ситуацией заинтересовались СМИ. Волонтеры и мы, свидетели, написали заявление. Дело на контроле у акима города, – рассказала Наталья.

Женщина добавила, что речь может идти о сотнях пострадавших животных: вчера активисты насчитали около 10 мешков — это только то, что задержалось в канале и не попало в отстойник.

Плюс вред для людей. Оттуда берут воду на бытовые нужды. Не пьют, но все же, – отметила Наталья.