Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Какую погоду принесет антициклон в Казахстан 13 августа

Какую погоду принесет антициклон в Казахстан 13 августа Фото: pexels
Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 13 августа. Обширный северо-западный антициклон обусловит на большей части страны погоду без осадков, а также постепенное понижение температурного фона, сообщает Zakon.kz.
С фронтальной деятельностью в центральных, восточных и юго-восточных регионах пройдут дожди, на востоке – сильные дожди, которые будут сопровождаться грозами, порывистым ветром, градом. Местами по республике ожидается туман. РГП «Казгидромет»

В горных районах Восточно-Казахстанской области ожидается сильный дождь.

Днем на юге Западно-Казахстанской, востоке Атырауской области ожидается очень сильная жара.

Днем в Мангистауской, Кызылординской областях ожидается, в Актюбинской сохраняется сильная жара.

В Кызылординской, на юге, востоке Туркестанской, на востоке Атырауской, на юге Западно-Казахстанской области ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

В Нур-Султане переменная облачность, ночью и утром дождь, гроза. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +12...+14°С, днем +24...+26°С.

В Алматы – переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +17...+19°С, днем +29...+31°С.

В Шымкенте – переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +18...+20°С, днем +34...+36°С.

Читайте также

Мужчины из каких регионов Казахстана чаще берут декретный отпуск

Срок действия квоты на ввоз сахара в Казахстан продлят до конца года

В одном из районов Алматы часть зданий на неделю отключат от горячей воды

Анастасия Стативкина
Казгидромет Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
эксперт рассказал про редкую монету, найденную алматинцем
Алматинец нашел в парке редкую монету – эксперты оценили ее стоимость
животное в тамбуре
Необычный пассажир поезда стал героем Казнета
советы астрология август везунчики
Представителям каких знаков зодиака невероятно повезет в августе
в Казахстане планируют ужесточить выдачу потребительских кредитов
В Казахстане хотят ужесточить условия выдачи потребительских кредитов
Тараз
Экс-военачальник о взрывах близ Тараза: Это было сделано умышленно
В Алматы автобусом управлял водитель в наркотическом опьянении
В Алматы автобусом управлял водитель в наркотическом опьянении
штормовое предупреждение по Казахстану
Дождь, гроза и град ожидаются в нескольких областях Казахстана
Коронавирус в Казахстане 11 августа
1643 казахстанца заболели COVID-19 за сутки
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления