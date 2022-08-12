Какую погоду принесет антициклон в Казахстан 13 августа
С фронтальной деятельностью в центральных, восточных и юго-восточных регионах пройдут дожди, на востоке – сильные дожди, которые будут сопровождаться грозами, порывистым ветром, градом. Местами по республике ожидается туман. РГП «Казгидромет»
В горных районах Восточно-Казахстанской области ожидается сильный дождь.
Днем на юге Западно-Казахстанской, востоке Атырауской области ожидается очень сильная жара.
Днем в Мангистауской, Кызылординской областях ожидается, в Актюбинской сохраняется сильная жара.
В Кызылординской, на юге, востоке Туркестанской, на востоке Атырауской, на юге Западно-Казахстанской области ожидается чрезвычайная пожарная опасность.
В Нур-Султане – переменная облачность, ночью и утром дождь, гроза. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +12...+14°С, днем +24...+26°С.
В Алматы – переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +17...+19°С, днем +29...+31°С.
В Шымкенте – переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +18...+20°С, днем +34...+36°С.