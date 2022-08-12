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Обвинила командира в домогательствах – Минобороны завершило расследование

Военнослужащая обвинила командира в домогательствах – Минобороны завершило расследование Фото: Facebook/NeMolchiKZ
Ранее в соцсетях военнослужащая из Конаева обвинила офицеров в домогательствах и незаконном увольнении. Тогда в Министерстве обороны РК сообщили, что создана комиссия, которая выехала в воинскую часть и приступила к детальному изучению произошедшего, передает Zakon.kz.

Как отметили в Минобороны, специальная комиссия, созданная по поручению министра обороны, завершила дополнительное расследование по факту опубликования поста в соцсети о незаконном увольнении из рядов Вооруженных сил военнослужащей по контракту Ельчибаевой А.Б. и домогательствах к ней со стороны командира батальона.

Комиссия Министерства обороны повторно тщательно изучила высказанные гражданкой Ельчибаевой А.Б. утверждения и доводы. По результатам детального расследования комиссия констатировала, что «факты», изложенные в заявлении Ельчибаевой А.Б., не нашли документального подтверждения и не соответствуют действительности, – говорится в сообщении оборонного ведомства.

Как сообщили в Минобороны, 6 мая 2022 года отделом военной полиции Конаевского гарнизона по письменному обращению бывшей военнослужащей была проведена проверка.

Весь личный состав батальона фактов неправомерных действий со стороны должностных лиц в/ч 54179 в отношении Ельчибаевой А.Б. не подтверждает. По результатам работы новой комиссии и рассмотрения материалов, собранных отделом военной полиции Конаевского гарнизона, а также анализа объяснительных военнослужащих войсковой части 54179, обвинения, предъявляемые гражданкой Ельчибаевой А.Б., также не нашли своего подтверждения, – следует из сообщения.

По данным оборонного ведомства, «в ходе несения службы бывшая военнослужащая неоднократно получала замечания от командования батальона, привлекалась к дисциплинарной ответственности за незаконный пронос смартфона на территорию войсковой части».

3 мая 2022 года решением аттестационной комиссии Ельчибаева А.Б. была уволена из рядов Вооруженных сил РК по отрицательным мотивам за нарушение дисциплины и слабое освоение программы боевой подготовки, – объяснили увольнение военнослужащей в Минобороны.

Как отметили в ведомстве, «согласно действующему законодательству РК, в случае несогласия Ельчибаевой А.Б. с заключением аттестационной комиссии она имеет право обратиться в судебные органы».

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