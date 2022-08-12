На проведение «Евровидения-2023» претендуют 7 городов Великобритании

В этом году 7 британских городов попали в шорт-лист претендентов на проведение музыкального конкурса «Евровидение-2023», передает Zakon.kz.

В числе городов-претендентов, которые поборются за право проведения конкурса эстрадной песни, были названы Бирмингем, Глазго, Лидс, Ливерпуль, Манчестер, Ньюкасл и Шеффилд, пишет ТАСС.

Разнообразие заявок, поступавших из всех уголков Соединенного Королевства, было поразительным. Мы стремимся сделать предстоящий конкурс поистине уникальным и способным как воздать должное прекрасной стране Украине, так и достойно представить музыкальные и творческие таланты Великобритании во всем их разнообразии, – заявила представительница вещательной корпорации BBC Кейт Филлипс.

Компании предстоит выбрать город-победитель вместе с Европейским вещательным союзом.

О готовности принять конкурс заявили 20 городов Великобритании, из которых были отобраны 7, которые имеют опыт в организации мероприятий такого масштаба.

Ожидается, что победитель будет объявлен осенью. Им станет город, набравший наибольшее количество баллов по ряду показателей.

Так, в прошлом году главным требованием было предоставление площадки, вмещающей не менее 10 тысяч зрителей и расположенной недалеко от аэропорта и отеля для гостей.