Мужчины из каких регионов Казахстана чаще берут декретный отпуск

Мужчины четырех южных регионов чаще выходят в отпуск по уходу за ребенком. Такие данные привели в Государственном фонде социального страхования, передает корреспондент Zakon.kz.

В Государственном фонде социального страхования на запрос Zakon.kz сообщили, что социальная выплата на случай потери дохода в связи с уходом за ребенком назначается с даты его рождения до достижения им возраста одного года.

Основной пик выплаты таких пособий, судя по ответу Фонда, пришелся на 2018 год - тогда они были назначены 43 тыс мужчинам.

В последующие годы наблюдается существенное снижение этого показателя. Так, в 2019 году – пособие по уходу за ребенком назначили 2,9 тыс., в 2020 году – 3,2 тыс., в 2021 году – 3,1 тыс. мужчинам.

По состоянию на 1 июля 2022 года количество мужчин-получателей соцвыплаты по уходу за ребенком до достижения года составило 3,5 тыс., в структуре которых имеются получатели, которым выплата назначена в 2021 году и с начала 2022 года. Наибольшее назначение таких соцвыплат мужчинам приходится на регионы с большим количеством населения - Жамбылская, Алматинская и Туркестанская области, а также город Шымкент. Пресс-служба ГФСС РК

Отметим, что основными условиями для получения выплаты является наступление социального риска в виде потери дохода в связи с уходом за ребенком и фактического осуществления ухода за ребенком.

Отцу ребенка может быть назначена такая выплата в случае, если он оформил отпуск без сохранения заработной платы по уходу за ребенком по месту работы.

К слову в Фонде сообщили, что не интересуются по какой причине мужчины оформляют отпуск по уходу за ребенком.

Напомним, что согласно Трудовому кодексу РК работодатель на основании заявления работника предоставляет отпуск без сохранения заработной платы по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет по выбору родителей – матери либо отцу ребенка.

Процедура оформления такого отпуска единая как для матери, так и для отца ребенка: после рождения ребенка он или она может обратиться к работодателю с заявлением на предоставление такого отпуска с приложением свидетельства о рождении ребенка.

Социальная выплата на случай потери дохода в связи с уходом за ребенком до 1 года назначается участнику системы обязательного социального страхования, осуществляющему уход за ребенком и имеющему право на получение социальных выплат из Фонда.

Социальным риском для назначения социального пособия по уходу за ребенком до года является наступление события, влекущего потерю дохода в связи с уходом за ребенком по достижении им возраста 1 года, в результате которого участники системы обязательного социального страхования приобретают право на получение социальных выплат из Фонда.