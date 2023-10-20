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Жители каких регионов Казахстана чаще всего берут кредиты

Жители каких регионов Казахстана чаще всего берут кредиты Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Председатель Совета Ассоциации финансистов Казахстана Елена Бахмутова 20 октября в Мажилисе рассказала, жители каких регионов чаще всего берут кредиты, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Елена Бахмутова сообщила, что в региональном разрезе наблюдаются различия как по уровню проникновения кредитования, так и уровням проблемной задолженности.

"По уровню охвата необходимо внимание к трем регионам – Алматы, где общее количество заемщиков составляет 92% от зарегистрированного взрослого населения, а также по Астане, Алматинской и Восточно-Казахстанской областям, где доля граждан, имеющих непогашенные займы, превышает 80% от взрослого зарегистрированного населения. Еще две области попадают в зону внимания также по значительной доле заемщиков с просрочкой платежей свыше 90 дней – это Карагандинская и Кызылординская области, где доля таких граждан превышает 10% от взрослого населения", – сообщила она.

Бахмутова предлагает для комплексного и взвешенного подхода к контролю долговой нагрузки граждан поручить государственному кредитному бюро регулярно анализировать динамику количества заемщиков, допустивших просрочку платежей свыше 90 дней, структуру их задолженности, включая тип кредитного продукта, сумму и причины просрочки. И лишь на основе регулярного анализа данных определять целесообразность введения дополнительных мер ограничения избыточной долговой нагрузки для тех граждан, для которых она может быть непосильна.

"Вводимые ограничения не должны приводить к снижению финансовой инклюзии и сокращению доступности финансовых услуг для 90% заемщиков, которые ответственно используют сервисы банков для управления своими финансами", – считает она.

20 октября председатель Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова предложила ввести ограничения на максимальную сумму потребительского кредита.

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