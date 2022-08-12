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SD Family VS Starmix: футбольный матч и концерт звезд шоу-бизнеса

матч игра Фото: 1XBET
13 августа в 19.00 на стадионе «Астана Арена» пройдет шоу-матч между столичными ребятами из SD Family и московской командой Starmix.

Зрителей ждет зрелищное противостояние на поле и незабываемый концерт игроков на сцене. Эллаи, Гафур, Кирилл Мойтон, Luxor, Костя Bravo, Nebezao, Джози, Alex Say и многие другие не только исполнят свои хиты, но и постараются забить мяч в ворота противников.

«Семья» во главе с Дидаром Сыдыкбеком, в свою очередь, серьезно настроена на победу. Недавно они нанесли сокрушительный удар самой популярной команде в СНГ и основателям медийного футбола – «Амкал». Тогда SD одержал победу со счетом 3:3 в основное время и 5:4 – во время пенальти.

Напомним, что в мае этого года SD и Starmix также встречались в товарищеском матче, где завершили игру с равным счетом – 1:1. Надеемся, что футболисты подготовились к реваншу и готовы доказать, какая из команд сильнее.

Стоит отметить, что в этом году SD Family участвовала в Медийной футбольной лиге и хорошо проявила себя в чемпионате. Это первая команда из Казахстана, которую пригласили принять участие в блогерском матче против топовых команд из России. Скоро коллектив снова полетит на новый сезон МФЛ и надеемся, что выиграет заветный трофей.

Главный спонсор спортивных эмоций – компания 1XBET – активно поддерживает все инициативы команды и является партнером и другом «Семьи». Поддержим SD и наших звездных футболистов!

Партнерский материал

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