Бесхозные лошади прогуливались по оживленной улице Нур-Султана

Фото: pixabay

Утром 12 августа по проспекту Абылай Хана в Нур-Султане были обнаружены четыре лошади. На место сразу же прибыли сотрудники полиции, представители акимата и ветеринарной службы района, сообщает Zakon.kz.

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