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Бесхозные лошади прогуливались по оживленной улице Нур-Султана

лошадь Нур-Султан видео Фото: pixabay
Утром 12 августа по проспекту Абылай Хана в Нур-Султане были обнаружены четыре лошади. На место сразу же прибыли сотрудники полиции, представители акимата и ветеринарной службы района, сообщает Zakon.kz.

Совместными усилиями лошади были вывезены в пункт временного содержания безнадзорных сельскохозяйственных животных.

В ходе проверки чипов лошадей в базе идентификации сельскохозяйственных животных было установлено, что они принадлежат жителю Аршалинского района Акмолинской области.Пресс-служба ДП Нур-Султана

В отношении владельца было возбуждено административное производство по статьям 386 и 406 КоАП РК.

Также в ведомстве добавили, что животные возвращены владельцу в целости и сохранности.

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Анастасия Московчук
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