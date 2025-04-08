В Астане участок улицы перекроют на несколько месяцев
Фото: pixabay
В акимате Астаны 8 апреля рассказали, что начинаются строительные работы на улице Куйши Дина на участке между проспектами М. Жумабаева и Абылай хана, сообщает Zakon.kz.
В связи с проведением дорожно-строительных работ с 9 апреля по 30 августа 2025 года будет полностью перекрыто движение по улице Куйши Дина от школы "Мирас" до проспекта М. Жумабаева.
"Просим водителей и пешеходов заранее планировать маршруты и учитывать возможные изменения в организации движения. Для обеспечения безопасности и минимизации неудобств будут установлены временные дорожные знаки и указатели", – сказано в сообщении.
Фото: акимат Астаны
С февраля в Астане перекрыли до осени проезжую часть улицы Кунаева от пр. Кабанбай батыра до пр. Туран.
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