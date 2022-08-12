Водитель погибла в ДТП в Алматинской области
Фото: pixabay
Трагедия произошла 11 августа около 9:20 на трассе Алматы-Бишкек, сообщает Zakon.kz.
21-летняя девушка управляла автомобилем Hyundai Solaris. На 142 км дороги, она не справилась с рулевым управлением и автомобиль перевернулся.
Водитель скончалась на месте происшествия. 24-летний пассажир доставлен в больницу села Узынагаш. Пресс-служба ДП Алматинской области
В департаменте полиции области напоминают водителям о необходимости быть внимательнее при управлении транспортным средством и не игнорировать ПДД.
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