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На автора «Сатанинских стихов» Салмана Рушди напали в Нью-Йорке

Подвергся нападению Фото: Twitter/Salman Rushdie
Неизвестный напал на писателя Салмана Рушди прямо во время лекции в Нью-Йорке. Свидетелями атаки стали зрители, которые пришли на выступление автора, сообщает Zakon.kz.

Подозреваемый нанес писателю ножевые ранения. Его задержали. О состоянии Рушди пока не сообщается, передает Bloomberg.

На помощь писателю сразу же выбежали несколько человек, в том числе из-за кулис. Нападавший был схвачен.

Рушди получил явное ножевое ранение в шею и был доставлен на вертолете в районную больницу. Его состояние пока неизвестно, - говорится в сообщении полиции.

Напомним, что роман Рушди «Сатанинские стихи», вышедший в 1988 году, вызвал протесты мусульман в нескольких странах. При этом в Иране призвали к убийству писателя. Тогда Британское правительство взяло Салмана Рушди под защиту.

С 2000 года писатель проживает в США.

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