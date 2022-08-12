Ребенок погиб под колесами автобуса в Алматинской области

Трагедия произошла 12 августа в селе Шамалган Карасайского района, сообщает Zakon.kz.

Мама провожала старшего сына в детский сад. Подъехал автобус, занимавшийся развозкой детей. Младший сын играл рядом, и когда автобус двинулся, попал под колеса.

В настоящее время в ЕРДР УП Карасайского района зарегистрировано уголовное дело, предусмотренное статьей 345 частью 3 УК РК («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека»). Назначены необходимые в таких случаях экспертизы.

За рулем находился 69-летний водитель.