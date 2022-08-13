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Альтернативу чипсам и снекам для перекуса предложила диетолог

перекус Фото: pixabay
Аналитики выяснили, что в крупных городах люди часто используют в качестве перекуса злаковые батончики, фруктовые чипсы и снеки, что порой заменяет им полноценные приемы пищи. Диетолог Татьяна Залетова порекомендовала заменить вредные на полезные перекусы, передает Zakon.kz.

По ее словам, бутерброд из цельнозернового хлеба с самостоятельно сваренным мясом или птицей, а также рыбой в сочетании с овощами будут значительно полезнее для организма.

Такой прием пищи содержит и белок, и углеводы, и клетчатку, – цитируют врача «Известия».

Она отметила, что в организме современного человека часто не хватает клетчатки, которая важна для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета и онкологии кишечника. Используя в качестве перекуса фрукты и овощи, он увеличивает количество в рационе этого ценного пищевого волокна, подчеркнула Залетова.

Как рассказала специалист, в сутки нужно употреблять не менее 20 гр. клетчатки, что примерно соответствует 800 гр. свежих и термически обработанных овощей и фруктов.

Диетологи допускают употребление злаковых батончиков в качестве альтернативы десертам, содержащим трансжиры. Специалисты обращают внимание, что в таких батончиках содержится много углеводов, так как они рассчитаны на спортсменов, поэтому употреблять их стоит с осторожностью.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Елена Беляева
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