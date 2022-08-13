Акчулаков: Соглашения с Азербайджаном по транспортировке казахстанской нефти пока нет
Фото: akorda.kz
Министр энергетики Болат Акчулаков прокомментировал информацию зарубежных СМИ о том, что Казахстан планирует перенаправить 1,5 млн тонн нефти через Азербайджан по маршруту Баку – Тбилиси – Джейхан, передает Zakon.kz.
Такие вопросы сегодня рассматриваются, обсуждаются где-то технически. На уровне национальных компаний, наверное, и так далее. Но речь не идет о подписании в сентябре соглашения по отгрузке нефти. К тому же, достаточно смешно считать, что 1,5 млн тонн могут решить проблему с нашим экспортным направлением, – сказал министр во время конференции в Facebook.
Пока же основной задачей министерство считает сохранение бесперебойной работы КТК. Министр уточнил, что в период остановки КТК казахстанская нефть транспортировалась через порт Батуми, где мощность 5 млн тонн.
1,5 млн тонн сильно не облегчают жизнь. У нас в министерстве планов по подписанию такого соглашения нет пока. Есть какие-то оценки, но я такие переговоры не вел, – заявил Акчулаков.
Между тем он отметил, что к 2024 году производство нефти в целом по стране достигнет 100 млн тонн и к этому времени могут понадобиться альтернативные маршруты. Но для этого требуется создание инфраструктуры.
По его словам, не рассматривается вопрос и о строительстве четвертого НПЗ, так как выгоднее расширить Шымкентский НПЗ.
Текущая мощность завода – 6 млн тонн. Вопрос о расширении еще на 6 млн до 12 не стоит. У нас нет столько потребления. Даже четыре много. В свое время мы рассматривали расширение на 2-3 млн тонн. Тем более он модульный, это возможно. Но пока этого решения не принято, потому что у нас производится достаточно топлива и рынок для экспорта не такой большой на самом деле. С нами граничат в основном страны Центральной Азии, они не потребляют такого большого количества. А в Российскую Федерацию возить смысла нет. Россия сама является профицитной. Болат Акчулаков
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ