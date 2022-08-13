Где в Казахстане самые плохие дороги

С начала 2022 года РГП на ПХВ «Национальный центр качества дорожных активов» (НЦКДА) при МИИР выявил свыше 5 тыс. дефектов и нарушений на автомобильных дорогах страны. Корреспондент Zakon.kz разбирался в причинах.

По статистике НЦКДА, в основном нарушения выявляются в регионах, где большая автомобильная сеть. Это Алматинская, Карагандинская, Восточно-Казахстанская области.

НЦКДА согласно 305 приказу МИИР РК занимается выборочной экспертизой качества работ и материалов. На основании этого специалисты центра выезжают на республиканскую сеть четыре раза в месяц, а по местной сети – по заявке местных исполнительных органов. В основном, выявляются несоответствия нормам СТ РК: коэффициент уплотнения керна, водонасыщения, а также зерновой состав. Директор НЦКДА Замир Сагинов

Основные проблемы, которые оставляют подрядчики автолюбителям на дорогах – просадка, выбоины, разрушение асфальтобетонного покрытия, трещины, ямы.

Согласно классификации, ямочность и выбоины представляют собой местные разрушения покрытия в виде углублений толщиной большей или равной толщине дорожного покрытия. Основными причинами, предопределяющими образование и развитие указанных дефектов, являются производственно-технологические и эксплуатационные факторы, в числе которых естественное старение покрытия, износ, влияние погодных и климатических условий, воздействие транспортных нагрузок, а именно недостаточная связь между минеральной и органической частью материала покрытия, недоуплотнение покрытия, использование некачественных материалов, проникание воды через трещины и просадка покрытия. Директор НЦКДА Замир Сагинов

Усугубляют ситуацию осадки и перепады температуры воздуха. Если в асфальтовом покрытии есть раковины и микротрещины, вода оказывает расклинивающее действие, которое значительно увеличивается при ее замерзании, вследствие чего связи между частицами материала покрытия постепенно ослабляются и под влиянием ударного воздействия колес автотранспорта образуется выбоина, которая затем быстро прогрессирует в ямочность.

Впрочем, нормативно-правовые акты в Казахстане не такие строгие, чтобы считать любую царапину в не самом новом асфальте проблемой.

Согласно ПР РК 218-49-2005 «Нормативы изменений показателей транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог в период эксплуатации» установлены допустимые объемы образования дефектов и деформаций дорожного покрытия в течение межремонтного срока службы покрытия (не более 0,3-1,5 кв. м на каждые 1 тыс. кв. м после трех-пяти лет эксплуатации дороги).

Откуда ямы на выделенной полосе BRT в Алматы

Одно дело – прокладка дорог в регионах с экстремальными осадками и температурой, и совсем другое – дороги в центре крупнейшего города Казахстана Алматы. С тех пор, как в мегаполисе на улицах организовали выделенные полосы только для общественного транспорта, и чуть позже – линию BRT на улице Тимирязева, горожане стали замечать, что на них появилась так называемая колея – следы-ямы в асфальте от автобусов и троллейбусов.

В акимате Алматы объяснили, что в связи с увеличением интенсивности движения общественного транспорта (на 70%) и отсутствием маневрирования из-за обособления выделенных полос создается циклическое воздействие на одну и ту же полосу.

Нагрузка на ось одного автобуса или троллейбуса составляет 7,5-14 тонн при нормативе в 10-13 тонн. Вследствие чего образовываются дефекты в виде колейности и сдвигов на автобусных полосах. Действующие нормативные требования по расчету нежестких дорожных одежд (вид асфальтобетона, новые технологии, подбор толщины, правильный подбор асфальтобетонной смеси) не отвечают существующим нагрузкам на автобусные полосы. Пресс-служба акимата Алматы

В акимате сообщили, что глава мегаполиса уже дал поручение разработать новую технологию по улучшению качества асфальтобетонной смеси за счет применения полимерных смесей. Известно, что на сегодня проведены лабораторные испытания и подобран состав смеси для изготовления на асфальтобетонном заводе ТОО «Асфальтобетон №1».

Определены участки покрытия для пилотного использования асфальтобетонной смеси на полимерном битуме. В случае получения положительных результатов в течение испытательного срока данный материал будет применяться на всех автобусных полосах и нагруженных участках УДС города. Пресс-служба акимата Алматы

Кроме того, до конца 2023 года акимат совместно с КазДорНИИ планирует завершить комплексное исследование образования колейности в Алматы с разработкой нормативно-технической документации «Подбор рациональных конструкций дорожной одежды на автобусных площадках, перекрестках, автобусных остановках Алматы».

С помощью расчетов и экспериментальных исследований институт определит наиболее рациональные конструкции дорожной одежды с учетом климатических особенностей, категорий дорог, интенсивности и состава транспортного потока, инновационных технологий, видов асфальтобетонов, видов битума для условий Алматы. Пресс-служба акимата Алматы

Итог

Пока ученые и власти работают над тем, чтобы выработать новый состав асфальтовой смеси с учетом климатических условий, подрядчики вынуждены работать по действующим нормативам. Сейчас оптимальный состав асфальта подбирается на стадии проектирования в зависимости от климатического расположения, технической категории и интенсивности автомобильной дороги по СП РК 3.03-104-2014 «Проектирование дорожных одежд нежесткого типа», который должен соответствовать требованиям СТ РК 1225-2019 «Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон. Технические условия».