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Общество

В Казахстане проверяют асфальтобетонные заводы

Шахта, шахты, шахтеры, горнодобывающая промышленность, добыча полезных ископаемых, горная порода, рудник, фото - Новости Zakon.kz от 04.07.2025 07:26 Фото: freepik
Национальный центр качества дорожных активов комитета автомобильных дорог Министерства транспорта Казахстана проводит инспекцию асфальтобетонных заводов, сообщает Zakon.kz.

Инспекторы уже оценили работу свыше 380 предприятий, передает "Хабар". Полностью проверены заводы в Астане, Шымкенте, в области Жетысу, а также в Алматинской, Костанайской, Павлодарской и Актюбинской областях.

Особое внимание уделили оснащенности заводов и их лабораторий. Проверено и наличие службы качества, и соблюдение входного контроля материалов. Также оценены правила хранения и транспортировки дорожно-строительных материалов.

По результатам инспекции дан ряд рекомендаций для модернизации заводов. Известно, что осталось проверить еще 39 предприятий. Работу планируют завершить в ближайшее время.

3 июля вице-министр экологии и природных ресурсов Жомарт Алиев назвал основные причины возгорания мусорных полигонов в Казахстане.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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