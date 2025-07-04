В Казахстане проверяют асфальтобетонные заводы

Национальный центр качества дорожных активов комитета автомобильных дорог Министерства транспорта Казахстана проводит инспекцию асфальтобетонных заводов, сообщает Zakon.kz.

Инспекторы уже оценили работу свыше 380 предприятий, передает "Хабар". Полностью проверены заводы в Астане, Шымкенте, в области Жетысу, а также в Алматинской, Костанайской, Павлодарской и Актюбинской областях.

Особое внимание уделили оснащенности заводов и их лабораторий. Проверено и наличие службы качества, и соблюдение входного контроля материалов. Также оценены правила хранения и транспортировки дорожно-строительных материалов.

По результатам инспекции дан ряд рекомендаций для модернизации заводов. Известно, что осталось проверить еще 39 предприятий. Работу планируют завершить в ближайшее время.

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