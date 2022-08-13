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Упавшую в яму собаку вытащили спасатели в Усть-Каменогорске

животное в яме Фото: пресс-служба ДЧС Восточно-Казахстанской области
Инцидент произошел 13 августа по улице Стахановской. Очевидцы вызвали бригаду спасателей, передает Zakon.kz.

Прибывшие на помощь животному сотрудники оперативно-спасательного отряда ДЧС ВКО при помощи петли аккуратно вызволили собаку из «заточения».

собака в яме

Фото: пресс-служба ДЧС Восточно-Казахстанской области

Сообщается, что с собакой все в порядке.

помощь спасателей

Фото: пресс-служба ДЧС Восточно-Казахстанской области

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Елена Беляева
Усть-Каменогорск
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