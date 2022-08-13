Зульфия Чиншанло завоевала золотую медаль на Играх исламской солидарности

Представительница команды Казахстана по тяжелой атлетике выступила на соревнованиях в Турции и показала лучший результат, передает Zakon.kz.

Как сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета, она стала лучшей в весовой категории до 59 кг. В сумме двоеборья спортсменка подняла 220 (95+125) кг.

Также Чиншанло завоевала малые золотые медали в рывке и толчке.

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