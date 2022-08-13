Месси впервые за 17 лет не претендует на Золотой мяч
Авторитетный французский журнал France Football опубликовал список из 30 претендентов на Золотой мяч в 2022 году. Впервые за 17 лет в нем не оказалось аргентинского нападающего Лионеля Месси, в коллекции которого семь золотых мячей – по данному показателю он является мировым рекордсменом.
Коллеги из другого французского издания, L'Equipe, считают, что сенсационное непопадание Месси в список претендентов связано с тем, что его первый сезон в ПСЖ получился невыразительным – подвела плохая форма, напряженность в работе с Маурисио Почеттино, что вылилось в шесть голов в Лиге-1 и проигрыш мадридскому «Реалу» в 1/8 финала Лиги чемпионов.
В то же время интересно, что в числе номинантов оказался португальский футболист Криштиану Роналду, который в сезоне-2021/22 стал лучшим бомбардиром в истории сборной Португалии, забил шесть голов в групповом этапе Лиги чемпионов и помог «Манчестер Юнайтед» выйти в плей-офф, а также завершил сезон с 32 мячами в 49 играх.
Полностью список претендентов на Золотой мяч – 2022 выглядит так:
Тибо Куртуа («Реал»);
Рафаэл Леау («Милан»);
Кристофер Нкунку («РБ Лейпциг»);
Мохаммед Салах («Ливерпуль»);
Йозуа Киммих («Бавария»);
Трент Александер-Арнольд («Ливерпуль»);
Винисиус Жуниор («Реал»);
Бернарду Силва («Манчестер Сити»);
Луис Диас («Ливерпуль»);
Роберт Левандовски («Барселона»);
Рияд Марез («Манчестер Сити»);
Каземиро («Реал»);
Сон Хын Мин («Тоттенхэм»);
Фабиньо («Ливерпуль»);
Карим Бензема («Реал»);
Майк Меньян («Милан»);
Гарри Кейн («Тоттенхэм»);
Дарвин Нуньес («Ливерпуль»);
Фил Фоден («Манчестер Сити»);
Садио Мане («Бавария»);
Себастьян Алле («Боруссия» Дортмунд);
Лука Модрич («Реал»);
Антонио Рюдигер («Реал»);
Криштиану Роналду («Манчестер Юнайтед»);
Кевин Де Брейне («Манчестер Сити»);
Душан Влахович («Ювентус»);
Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»);
Жоау Канселу («Манчестер Сити»);
Килиан Мбаппе (ПСЖ);
Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»).
Золотой мяч вручат 17 октября в Театре дю Шатле в Париже.
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