Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Месси впервые за 17 лет не претендует на Золотой мяч

Аргентинский футболист Фото: championat.com
Аргентинский футболист, семикратный обладатель Золотого мяча, впервые с 2005 года не вошел в список претендентов на данную награду, передает Zakon.kz.

Авторитетный французский журнал France Football опубликовал список из 30 претендентов на Золотой мяч в 2022 году. Впервые за 17 лет в нем не оказалось аргентинского нападающего Лионеля Месси, в коллекции которого семь золотых мячей – по данному показателю он является мировым рекордсменом.

Коллеги из другого французского издания, L'Equipe, считают, что сенсационное непопадание Месси в список претендентов связано с тем, что его первый сезон в ПСЖ получился невыразительным – подвела плохая форма, напряженность в работе с Маурисио Почеттино, что вылилось в шесть голов в Лиге-1 и проигрыш мадридскому «Реалу» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

В то же время интересно, что в числе номинантов оказался португальский футболист Криштиану Роналду, который в сезоне-2021/22 стал лучшим бомбардиром в истории сборной Португалии, забил шесть голов в групповом этапе Лиги чемпионов и помог «Манчестер Юнайтед» выйти в плей-офф, а также завершил сезон с 32 мячами в 49 играх.

Полностью список претендентов на Золотой мяч 2022 выглядит так:

  • Тибо Куртуа («Реал»);

  • Рафаэл Леау («Милан»);

  • Кристофер Нкунку («РБ Лейпциг»);

  • Мохаммед Салах («Ливерпуль»);

  • Йозуа Киммих («Бавария»);

  • Трент Александер-Арнольд («Ливерпуль»);

  • Винисиус Жуниор («Реал»);

  • Бернарду Силва («Манчестер Сити»);

  • Луис Диас («Ливерпуль»);

  • Роберт Левандовски («Барселона»);

  • Рияд Марез («Манчестер Сити»);

  • Каземиро («Реал»);

  • Сон Хын Мин («Тоттенхэм»);

  • Фабиньо («Ливерпуль»);

  • Карим Бензема («Реал»);

  • Майк Меньян («Милан»);

  • Гарри Кейн («Тоттенхэм»);

  • Дарвин Нуньес («Ливерпуль»);

  • Фил Фоден («Манчестер Сити»);

  • Садио Мане («Бавария»);

  • Себастьян Алле («Боруссия» Дортмунд);

  • Лука Модрич («Реал»);

  • Антонио Рюдигер («Реал»);

  • Криштиану Роналду («Манчестер Юнайтед»);

  • Кевин Де Брейне («Манчестер Сити»);

  • Душан Влахович («Ювентус»);

  • Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»);

  • Жоау Канселу («Манчестер Сити»);

  • Килиан Мбаппе (ПСЖ);

  • Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»).

Золотой мяч вручат 17 октября в Театре дю Шатле в Париже.

Получайте яркие эмоции от лучших футбольных матчей вместе с Parimatch и летите отдыхать в Rixos Анталья. Путевки на двоих, топ-призы и бонусы на 14 млн тенге каждую неделю!

Читайте также

Зульфия Чиншанло завоевала золотую медаль на Играх исламской солидарности

FIFA перенесла старт Чемпионата мира в Катаре

Арно Пайперс рассказал, когда Казахстан выйдет в финал ЕВРО или Кубка мира по футболу

Альберт Ахметов
Аргентина Франция
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
эксперт рассказал про редкую монету, найденную алматинцем
Алматинец нашел в парке редкую монету – эксперты оценили ее стоимость
конкурс красоты и таланта
Названы 12 самых красивых претенденток на титул «Мисс Алматы-2022»
курсы валют на 13-14 августа
Курсы валют на 13-14 августа
4 месяца мошенники бесплатно закупались в Акмолинской области
4 месяца мошенники бесплатно закупались в Акмолинской области
Открытие собственного дела и путешествия: гороскоп на осень-2022
Открытие бизнеса, путешествия и любовь: гороскоп на осень-2022
советы астрология август везунчики
Представителям каких знаков зодиака невероятно повезет в августе
забор
На юге и востоке Англии объявлена засуха
Скончалась в возрасте 53 лет
Голливудская актриса Энн Хеч скончалась в возрасте 53 лет
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления