Месси впервые за 17 лет не претендует на Золотой мяч

Аргентинский футболист, семикратный обладатель Золотого мяча, впервые с 2005 года не вошел в список претендентов на данную награду, передает Zakon.kz.

Авторитетный французский журнал France Football опубликовал список из 30 претендентов на Золотой мяч в 2022 году. Впервые за 17 лет в нем не оказалось аргентинского нападающего Лионеля Месси, в коллекции которого семь золотых мячей – по данному показателю он является мировым рекордсменом.

Коллеги из другого французского издания, L'Equipe, считают, что сенсационное непопадание Месси в список претендентов связано с тем, что его первый сезон в ПСЖ получился невыразительным – подвела плохая форма, напряженность в работе с Маурисио Почеттино, что вылилось в шесть голов в Лиге-1 и проигрыш мадридскому «Реалу» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

В то же время интересно, что в числе номинантов оказался португальский футболист Криштиану Роналду, который в сезоне-2021/22 стал лучшим бомбардиром в истории сборной Португалии, забил шесть голов в групповом этапе Лиги чемпионов и помог «Манчестер Юнайтед» выйти в плей-офф, а также завершил сезон с 32 мячами в 49 играх.

Полностью список претендентов на Золотой мяч – 2022 выглядит так:

Тибо Куртуа («Реал»);

Рафаэл Леау («Милан»);

Кристофер Нкунку («РБ Лейпциг»);

Мохаммед Салах («Ливерпуль»);

Йозуа Киммих («Бавария»);

Трент Александер-Арнольд («Ливерпуль»);

Винисиус Жуниор («Реал»);

Бернарду Силва («Манчестер Сити»);

Луис Диас («Ливерпуль»);

Роберт Левандовски («Барселона»);

Рияд Марез («Манчестер Сити»);

Каземиро («Реал»);

Сон Хын Мин («Тоттенхэм»);

Фабиньо («Ливерпуль»);

Карим Бензема («Реал»);

Майк Меньян («Милан»);

Гарри Кейн («Тоттенхэм»);

Дарвин Нуньес («Ливерпуль»);

Фил Фоден («Манчестер Сити»);

Садио Мане («Бавария»);

Себастьян Алле («Боруссия» Дортмунд);

Лука Модрич («Реал»);

Антонио Рюдигер («Реал»);

Криштиану Роналду («Манчестер Юнайтед»);

Кевин Де Брейне («Манчестер Сити»);

Душан Влахович («Ювентус»);

Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»);

Жоау Канселу («Манчестер Сити»);

Килиан Мбаппе (ПСЖ);

Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»).

Золотой мяч вручат 17 октября в Театре дю Шатле в Париже.

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