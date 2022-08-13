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Законодательство РК

Казахстанцев напугала SMS-рассылка от МВД утром в субботу

смартфон Фото: pixabay
Казахстанцы в 08:00 получили SMS, отправителем которого был обозначен МВД РК. В ведомстве подтвердили, что это не фейк и не розыгрыш, передает Zakon.kz.

Вам сообщили о попытке залога имущества? Срочно позвоните в банк, – говорилось в сообщении.
В МВД подтвердили, что эта рассылка действительно была от них и является продолжением серии SMS-оповещений профилактического и предупредительного характера, чтобы в емкой форме рассказать казахстанцам, как не стать жертвами жуликов и телефонных мошенников.

В ведомстве сообщили, что в настоящее время разосланы SMS-оповещения с текстами следующего содержания:

  • Не устанавливайте приложения AnyDesk и Teamviewer по указке.

  • Вам сообщили о попытке залога имущества? Срочно созвонитесь с банком!

  • Вам сообщили о попытке оформление кредита? Срочно созвонитесь с банком!

  • Вас просят оформить онлайн-кредит? Положите трубку! Это мошенники!

  • Вас просят назвать свои данные, номер карты, смс-коды? Это мошенники!

Из-за ограничений системы рассылок операторов связи количество символов в текстах SMS ограничено.

МВД РК в целях противодействия интернет-мошенничеству совместно с операторами связи в настоящее время рассылаются короткие SMS-сообщения. Данные сообщения призывают граждан быть бдительными и придерживаться основных мер предосторожности: ни в коем случае не передавать персональные данные, информацию о своих банковских счетах и карточках неизвестным лицам, в том числе тем, кто представляется сотрудниками правоохранительных органов, банков, нельзя передавать коды, приходящие в SMS, неизвестным лицам. Ни в коем случае нельзя переходить по неизвестным ссылкам, пришедшим от неизвестных лиц. Начальник Центра по борьбе с киберпреступностью Департамента криминальной полиции МВД РК Жандос Суинбай

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