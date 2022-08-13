Казахстанцев напугала SMS-рассылка от МВД утром в субботу

Казахстанцы в 08:00 получили SMS, отправителем которого был обозначен МВД РК. В ведомстве подтвердили, что это не фейк и не розыгрыш, передает Zakon.kz.

Вам сообщили о попытке залога имущества? Срочно позвоните в банк, – говорилось в сообщении.

В МВД подтвердили, что эта рассылка действительно была от них и является продолжением серии SMS-оповещений профилактического и предупредительного характера, чтобы в емкой форме рассказать казахстанцам, как не стать жертвами жуликов и телефонных мошенников.

В ведомстве сообщили, что в настоящее время разосланы SMS-оповещения с текстами следующего содержания:

Не устанавливайте приложения AnyDesk и Teamviewer по указке.

Вам сообщили о попытке залога имущества? Срочно созвонитесь с банком!

Вам сообщили о попытке оформление кредита? Срочно созвонитесь с банком!

Вас просят оформить онлайн-кредит? Положите трубку! Это мошенники!

Вас просят назвать свои данные, номер карты, смс-коды? Это мошенники!

Из-за ограничений системы рассылок операторов связи количество символов в текстах SMS ограничено.