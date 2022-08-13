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Карагандинец пытался спрыгнуть с шестого этажа жилого дома

спасатели, полиция, скорая Фото: скриншот видео
Инцидент произошел по улице Карбышева. 37-летний мужчина сначала спровоцировал в семье скандал, а потом решил совершить суицид, передает Zakon.kz.

Первыми на место происшествия прибыли инспекторы патрульной службы Болат Мухажанов и Нуркелды Аширбек.

У подъезда дома нас встретил мужчина. Выяснилось, он и позвонил в полицию. Причиной звонка стал 37-летний сын. Мужчина сказал, что хочет написать заявление в отношении сына. Во время разговора полицейские заметили дебошира, пытавшегося спрыгнуть с окна подъезда, расположенного на шестом этаже. Я забежал в подъезд, поднялся на шестой этаж, стал уговаривать мужчину. Он стоял на подоконнике у открытого окна и кричал, что спрыгнет вниз. В это время напарник оставался на улице, чтобы в случае падения подстраховать данного гражданина. Он же вызвал скорую помощь, пожарных, – рассказал Мухажанов.

Отмечается, что переговоры с мужчиной дали положительный результат – полицейские убедили его сойти с подоконника.

Передав спасенного медикам, экипаж патрульной машины продолжил службу.

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