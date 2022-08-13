Карагандинец пытался спрыгнуть с шестого этажа жилого дома

Фото: скриншот видео

Инцидент произошел по улице Карбышева. 37-летний мужчина сначала спровоцировал в семье скандал, а потом решил совершить суицид, передает Zakon.kz.

Первыми на место происшествия прибыли инспекторы патрульной службы Болат Мухажанов и Нуркелды Аширбек. У подъезда дома нас встретил мужчина. Выяснилось, он и позвонил в полицию. Причиной звонка стал 37-летний сын. Мужчина сказал, что хочет написать заявление в отношении сына. Во время разговора полицейские заметили дебошира, пытавшегося спрыгнуть с окна подъезда, расположенного на шестом этаже. Я забежал в подъезд, поднялся на шестой этаж, стал уговаривать мужчину. Он стоял на подоконнике у открытого окна и кричал, что спрыгнет вниз. В это время напарник оставался на улице, чтобы в случае падения подстраховать данного гражданина. Он же вызвал скорую помощь, пожарных, – рассказал Мухажанов. Отмечается, что переговоры с мужчиной дали положительный результат – полицейские убедили его сойти с подоконника. Передав спасенного медикам, экипаж патрульной машины продолжил службу. Читайте также Упавшую в яму собаку вытащили спасатели в Усть-Каменогорске За вырубку саксаула задержали жителя Кызылорды На Токио надвигается тайфун «Меари»

Следите за новостями zakon.kz в: