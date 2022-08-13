Эксперты переименовали варианты названия оспы обезьян – ВОЗ

Группа глобальных экспертов, созванная Всемирной организацией здравоохранения, согласовала новые названия для вариантов вируса оспы обезьян. Эксперты договорились называть варианты римскими цифрами, передает Zakon.kz.

Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Теперь клады (варианты) будут обозначаться римскими цифрами.

Был достигнут консенсус относительно того, чтобы теперь называть бывшую кладу бассейна Конго (центральноафриканская) кладой один (I), а бывшую западноафриканскую кладу – кладой два (II), – говорится в сообщении.

Впервые название «оспа обезьян» было применено в 1958 году, когда у подопытных обезьян в Дании обнаружили заболевание, похожее на оспу.

С мая на сегодняшний день во всем мире было выявлено более 31 тыс. случаев заражения людей оспой обезьян, причем большинство из них произошло за пределами Африки.