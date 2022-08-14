В Казахстане продолжается снижение числа заболевших COVID-19 за сутки

Фото: Zakon.kz

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 13 августа в Казахстане сообщили в МВК. Днем ранее заболевших было на 213 человек больше. Кроме того, по-прежнему зафиксировано менее 200 случаев во всех регионах, кроме города Нур-Султана, сообщает Zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано 1239 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них: в Нур-Султане – 233,

в Алматы – 145,

в Шымкенте – 17,

в Акмолинской области – 83,

в Актюбинской области – 50,

в Алматинской области – 9,

в Жетысуской области – 19,

в Атырауской области – 33,

в ВКО – 16,

в Абайской области – 17,

в Жамбылской области – 24,

в ЗКО – 84,

в Карагандинской области – 186,

в Улытауской области – 18,

в Костанайской области – 94,

в Кызылординской области – 20,

в Мангистауской области – 26,

в Павлодарской области – 81,

в СКО – 74,

в Туркестанской области – 10. Всего в стране подтверждено 1 376 968 случаев. 1737 человек выздоровели от коронавирусной инфекции: в Нур-Султане – 776,

в Алматы – 267,

в Алматинской области – 33,

в Жетысуской области –118,

в Абайской области – 9,

в Карагандинской области – 361,

в Улытауской области – 62,

в Кызылординской области – 37,

в Мангистауской области – 47,

в Павлодарской области – 4,

в Туркестанской области – 23. Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 340 326 человек. Читайте также Грипп и COVID-19 будут доминировать осенью 2022 года – эксперт Онколог предупредила, что любая травма родинки может привести к раку кожи Диетолог: Здоровое питание не поможет человеку бросить курить

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