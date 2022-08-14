В Казахстане продолжается снижение числа заболевших COVID-19 за сутки
За прошедшие сутки зарегистрировано 1239 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
в Нур-Султане – 233,
в Алматы – 145,
в Шымкенте – 17,
в Акмолинской области – 83,
в Актюбинской области – 50,
в Алматинской области – 9,
в Жетысуской области – 19,
в Атырауской области – 33,
в ВКО – 16,
в Абайской области – 17,
в Жамбылской области – 24,
в ЗКО – 84,
в Карагандинской области – 186,
в Улытауской области – 18,
в Костанайской области – 94,
в Кызылординской области – 20,
в Мангистауской области – 26,
в Павлодарской области – 81,
в СКО – 74,
в Туркестанской области – 10.
Всего в стране подтверждено 1 376 968 случаев.
1737 человек выздоровели от коронавирусной инфекции:
в Нур-Султане – 776,
в Алматы – 267,
в Алматинской области – 33,
в Жетысуской области –118,
в Абайской области – 9,
в Карагандинской области – 361,
в Улытауской области – 62,
в Кызылординской области – 37,
в Мангистауской области – 47,
в Павлодарской области – 4,
в Туркестанской области – 23.
Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 340 326 человек.