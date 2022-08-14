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В Казахстане продолжается снижение числа заболевших COVID-19 за сутки

карантин Фото: Zakon.kz
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 13 августа в Казахстане сообщили в МВК. Днем ранее заболевших было на 213 человек больше. Кроме того, по-прежнему зафиксировано менее 200 случаев во всех регионах, кроме города Нур-Султана, сообщает Zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано 1239 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

  • в Нур-Султане – 233,

  • в Алматы – 145,

  • в Шымкенте – 17,

  • в Акмолинской области – 83,

  • в Актюбинской области – 50,

  • в Алматинской области – 9,

  • в Жетысуской области – 19,

  • в Атырауской области – 33,

  • в ВКО – 16,

  • в Абайской области – 17,

  • в Жамбылской области – 24,

  • в ЗКО – 84,

  • в Карагандинской области – 186,

  • в Улытауской области – 18,

  • в Костанайской области – 94,

  • в Кызылординской области – 20,

  • в Мангистауской области – 26,

  • в Павлодарской области – 81,

  • в СКО – 74,

  • в Туркестанской области – 10.

Всего в стране подтверждено 1 376 968 случаев.

1737 человек выздоровели от коронавирусной инфекции:

  • в Нур-Султане – 776,

  • в Алматы – 267,

  • в Алматинской области – 33,

  • в Жетысуской области –118,

  • в Абайской области – 9,

  • в Карагандинской области – 361,

  • в Улытауской области – 62,

  • в Кызылординской области – 37,

  • в Мангистауской области – 47,

  • в Павлодарской области – 4,

  • в Туркестанской области – 23.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 340 326 человек.

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