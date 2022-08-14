Семь человек пострадали во время обстрела автобуса возле Стены Плача в Иерусалиме

Фото: Twitter/Magen David Adom

Известно, что стрелявший сразу скрылся с места преступления. В службе скорой помощи «Маген Давид Адом» рассказали о состоянии пострадавших в Старом городе Иерусалима, передает Zakon.kz.

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