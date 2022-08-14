Семь человек пострадали во время обстрела автобуса возле Стены Плача в Иерусалиме
Фото: Twitter/Magen David Adom
Известно, что стрелявший сразу скрылся с места преступления. В службе скорой помощи «Маген Давид Адом» рассказали о состоянии пострадавших в Старом городе Иерусалима, передает Zakon.kz.
Врачи скорой помощи и парадемики MDA оказывают медицинскую помощь и везут в больницу семь пациентов, двое из них находятся в тяжелом состоянии, – заявила служба скорой помощи «Маген Давид Адом» в Twitter.
По словам врачей, еще пятеро получили ранения легкой и средней степени тяжести.
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